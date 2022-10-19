Moyobamba: piden ayuda para trasladar a niña con infección y epilepsia a un hospital de Lima

Desde Moyobamba, en la región San Martín, Elías Cunia Paico se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Ministerio de Salud, a fin de trasladar con urgencia a su hija de dos años a un hospital de alta complejidad en Lima para que reciba una atención urgente debido a que padece una infección interna grave y cuadros de epilepsia.

La menor fue internada el 22 de abril en el Hospital de Moyobamba del Ministerio de Salud, pero debido a delicada situación de salud, los médicos han solicitado la referencia a varios centros hospitalarios de la capital, pero ninguno cuenta con una cama disponible, según dijo el padre de familia.

Elías Cunia sostuvo que su hija requiere la intervención urgente de especialistas en neuropediatría y oftalmología, así como una resonancia y un estudio a la columna para descartar enfermedades a fin de recibir un tratamiento oportuno.

El padre de familia pide que las autoridades sanitarias agilicen el traslado de la menor antes de que la salud de la niña empeore, quien se encuentra en Cuidados Intensivos en el Hospital de Moyobamba.

“Me dirijo al Ministerio de Salud para que me ayude con la evacuación de emergencia de mi hija Mía Juliet Cuña Pérez, ella está en cuidados intensivos en el hospital de Moyobamba y necesita ser dirigida a Lima para que la vean especialistas más avanzados”, expresó con angustia.