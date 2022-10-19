Moyobamba: piden urgente traslado de bebé con mal congénito a Lima

Yenny Oblitas Fuentes se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades del sector Salud, a fin de que trasladen de la ciudad de Moyobamba al Hospital Guillermo Almenara de Lima, a su bebé, de cinco días de nacida, diagnosticada con atresia esofágica, una anomalía congénita que impide el desarrollo del esófago.

La madre de 24 años pide ayuda para que su pequeña pueda ser atendida por los especialistas en el Hospital Almenara lo más pronto posible, ya que se encuentra deshidratada y podría contraer alguna infección.

La recién nacida necesita una operación en la que se pueda conectar su esófago con el estómago y así pueda alimentarse de manera adecuada.

La señora Yenny Oblitas comentó que dio a luz el seis de agosto en el Hospital de Moyobamba, pese a que este establecimiento no cuenta con los implementos para una adecuada atención.

Hace cinco días, personal de salud ha solicitado la referencia al Hospital Almenara y otros centros hospitalarios en Lima y Chiclayo, pero les indican que no hay camas de UCI neonatal disponibles ni los profesionales que puedan atender la anomalía de la criatura.

"Estoy desesperada porque desde el nacimiento de mi hijita ya pasaron seis días y ya no puedo tenerla más tiempo ahí. No está alimentándose correctamente por el problema que tiene. Mientras más pasa el tiempo, más se complica porque va a bajar sus proteínas, todo", expresó angustiada.