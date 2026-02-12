Mujer con insuficiencia renal consiguió centro de diálisis en San Martín de Porres

Luis Ángel Del Río Alfaro informó que su madre Rosa Elvira Alfaro Ibarra, de 68 años, ya consiguió un nuevo centro de diálisis en el distrito limeño de San Martín de Porres, después de que solicitara ayuda en el Rotafono de RPP.

El miércoles 11 de febrero, la señora Rosa recibió de urgencia una sesión de diálisis por el servicio de emergencia del Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud; sin embargo, personal del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) del Seguro Integral de Salud le indicó a Luis Del Río que su madre había sido reasignada al centro de diálisis llamado Nefronet.

Luis Ángel expresó su gratitud con el Rotafono y el Fissal tras la atención prestada, pues la salud de su madre corría el riesgo de agravarse ante la falta del procedimiento de diálisis.

“Acudí al Rotafono, ellos vieron mi caso y nos ayudaron. Mi mamá fue dializada ayer en el Hospital Cayetano Heredia y hoy ya tiene su centro de diálisis. Muchas gracias”, expresó Luis Angel.