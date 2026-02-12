Mujer con insuficiencia renal consiguió centro de diálisis en San Martín de Porres

La señora recibió de urgencia el pasado 11 de febrero una diálisis de emergencia en el Hospital Cayetano Heredia, pero su nuevo centro de diálisis es NEFRONET. | Fuente: Andina
Luis Ángel Del Río Alfaro informó que su madre Rosa Elvira Alfaro Ibarra, de 68 años, ya consiguió un nuevo centro de diálisis en el distrito limeño de San Martín de Porres, después de que solicitara ayuda en el Rotafono de RPP.
El miércoles 11 de febrero, la señora Rosa recibió de urgencia una sesión de diálisis por el servicio de emergencia del Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud; sin embargo, personal del Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) del Seguro Integral de Salud le indicó a Luis Del Río que su madre había sido reasignada al centro de diálisis llamado Nefronet.
Luis Ángel expresó su gratitud con el Rotafono y el Fissal tras la atención prestada, pues la salud de su madre corría el riesgo de agravarse ante la falta del procedimiento de diálisis.
“Acudí al Rotafono, ellos vieron mi caso y nos ayudaron. Mi mamá fue dializada ayer en el Hospital Cayetano Heredia y hoy ya tiene su centro de diálisis. Muchas gracias”, expresó Luis Angel.
Luis Ángel Del Río Alfaro contó que la adulta mayor se dializaba hace tres años en el centro clínico La Paz, ubicado en el distrito San Martín de Porres, todo cubierto por el Seguro Integral de Salud (SIS), pero como estuvo internada en el Hospital Cayetano Heredia hasta el 4 de febrero, a causa de una infección, perdió su cupo en el establecimiento antes dicho.
Según Luis, en el caso de su madre, a más de tres faltas al centro de diálisis, le quitaban el cupo a su familiar así haya estado internada.
Luis afirmó que su madre estuvo internada hasta en dos oportunidades en diciembre del 2025 y enero de este año y salió de alta el pasado miércoles 4 de febrero. Desde allí le indicaron que mediante el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal) del Seguro Integral de Salud, le asignarían un nuevo centro de diálisis.
