Mujer de 60 años espera hace tres meses cita en el policlínico Pablo Bermúdez tras realizarse endoscopia

Desde diciembre pasado, la paciente acudió hasta el área de Patología del Hospital Edgardo Rebagliati para preguntar por sus resultados y ahí le indicaron que estos llegarán a su historia médica.



“Me mandaron a Patología, un lugar que queda en un sótano y me preguntaron quién me había mandado allí (...) en el Rebagliati en Patología, me dijeron, no señora, quién le ha mandado a recoger, los resultados llegarán a su historia”, afirmó Nancy.