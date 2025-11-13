Mujer denuncia retraso de su operación en Hospital de la FAP porque llamaron a su esposo fallecido hace meses

Iván espera que las autoridades de salud del Hospital puedan ayudar a su madre cuanto antes.
Iván Robles se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Aída Reto Boyer viuda de Robles, de 75 años, quien espera ser operada desde hace un año en el Hospital de la FAP pero aún no lo consigue.
El pasado lunes 10 de marzo la señora Aida acudió al Hospital de la FAP para preguntar en qué estado estaba su solicitud. El personal le indicó que tendría que hacer todo el proceso de nuevo porque ellos habían llamado a su esposo y no les había contestado.
Aída se quedó consternada al escuchar ello porque su esposo ya había fallecido meses atrás y era evidente que no iba a contestar el teléfono.
“Mi mamá estaba haciendo un procedimiento para una intervención quirúrgica, le dicen que esperen la llamada, pero al no llamar ella se ha acercado a preguntar y nos dimos con la sorpresa de que le dicen que han llamado a mi papá, y como no ha seguido los pasos en la llamada, ella ha perdido la oportunidad, pero lo increíble y lo que me indigna es que mi padre ha fallecido el año pasado, en mayo”, afirmó Iván.
Iván contó que su padre falleció en mayo del 2024 en el Hospital de la FAP debido a una enfermedad degenerativa.
Aída Reto tiene el menisco medial con ruptura radial, el ligamento cruzado anterior roto y condromalacia rotuliana de grado I en la rodilla izquierda.
Iván espera que las autoridades de salud del Hospital puedan ayudar a su madre cuanto antes debido a que la adulta mayor ya presenta grandes dificultades para caminar.
