menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Mujer denuncia retraso de su operación en Hospital de la FAP porque llamaron a su esposo fallecido hace meses

Rotafono de RPP | Aída Reto tiene el menisco medial con ruptura radial, el ligamento cruzado anterior roto y condromalacia rotuliana de grado I en la rodilla izquierda.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Iván espera que las autoridades de salud del Hospital puedan ayudar a su madre cuanto antes.

Iván espera que las autoridades de salud del Hospital puedan ayudar a su madre cuanto antes.

Iván Robles se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Aída Reto Boyer viuda de Robles, de 75 años, quien espera ser operada desde hace un año en el Hospital de la FAP pero aún no lo consigue. 

El pasado lunes 10 de marzo la señora Aida acudió al Hospital de la FAP para preguntar en qué estado estaba su solicitud. El personal le indicó que tendría que hacer todo el proceso de nuevo porque ellos habían llamado a su esposo y no les había contestado.

Te recomendamos
Áncash: paciente denuncia que espera desde hace más de un año por una resonancia magnética EsSalud Hospital III Chimbote

Áncash: paciente denuncia que espera desde hace más de un año por una resonancia magnética EsSalud Hospital III Chimbote

 Carabayllo: familia pide ayuda para encontrar a joven con diabetes y discapacidad

Carabayllo: familia pide ayuda para encontrar a joven con diabetes y discapacidad

Aída se quedó consternada al escuchar ello porque su esposo ya había fallecido meses atrás y era evidente que no iba a contestar el teléfono. 

“Mi mamá estaba haciendo un procedimiento para una intervención quirúrgica, le dicen que esperen la llamada, pero al no llamar ella se ha acercado a preguntar y nos dimos con la sorpresa de que le dicen que han llamado a mi papá, y como no ha seguido los pasos en la llamada, ella ha perdido la oportunidad, pero lo increíble y lo que me indigna es que mi padre ha fallecido el año pasado, en mayo”, afirmó Iván.

Iván contó que su padre falleció en mayo del 2024 en el Hospital de la FAP debido a una enfermedad degenerativa.

Aída Reto tiene el menisco medial con ruptura radial, el ligamento cruzado anterior roto y condromalacia rotuliana de grado I en la rodilla izquierda.

Iván espera que las autoridades de salud del Hospital puedan ayudar a su madre cuanto antes debido a que la adulta mayor ya presenta  grandes dificultades para caminar.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
hospital FAP operación salud Rotafono Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Áncash: paciente denuncia que espera desde hace más de un año una resonancia magnética en el Hospital III Chimbote

Áncash: paciente denuncia que espera desde hace más de un año una resonancia magnética en el Hospital III Chimbote

 Vecinos reportan acumulación de basura en la avenida General Edmundo Aguilar

Vecinos reportan acumulación de basura en la avenida General Edmundo Aguilar

 Villa María del Triunfo: vecinos reportan aniego a pocos metros de una posta médica

Villa María del Triunfo: vecinos reportan aniego a pocos metros de una posta médica

 Áncash: piden ayuda para operar a niña con tumor cerebral

Áncash: piden ayuda para operar a niña con tumor cerebral
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot