Mujer denuncia retraso de su operación en Hospital de la FAP porque llamaron a su esposo fallecido hace meses

Aída se quedó consternada al escuchar ello porque su esposo ya había fallecido meses atrás y era evidente que no iba a contestar el teléfono.



“Mi mamá estaba haciendo un procedimiento para una intervención quirúrgica, le dicen que esperen la llamada, pero al no llamar ella se ha acercado a preguntar y nos dimos con la sorpresa de que le dicen que han llamado a mi papá, y como no ha seguido los pasos en la llamada, ella ha perdido la oportunidad, pero lo increíble y lo que me indigna es que mi padre ha fallecido el año pasado, en mayo”, afirmó Iván.

Iván contó que su padre falleció en mayo del 2024 en el Hospital de la FAP debido a una enfermedad degenerativa.

