Mujer pide ayuda para que le realicen una nefrectomía en el Hospital Nacional Guillermo Almenara

Rosa Isamar Romero Ramírez se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para ser operada en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud, en Lima, debido a que necesita que le realicen una nefrectomía.

La mujer contó que el pasado 10 de mayo le programaron la operación, para que puedan extraerle el riñón derecho, luego de que padeciera de cálculos y pasara por diversas infecciones. Esto -indicó Rosa- porque ya no se podría salvar su riñón.

“De milagro me llamaron para indicarme que ya me tocaba mi cirugía, que ya me iban a retirar el riñón que ya estaba dañado, porque el otro estaba empezando a contaminarse”, contó Rosa.