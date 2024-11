Mujer pide ayuda para realizarse tomografía en el Hospital Rebagliati, tras presentar severas hemorragias

Julia Montero Concha se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda pues necesita realizarse una tomografía en la zona del vientre, debido a que ha presentado severas y constantes hemorragias que la llevaron a tener hasta 6.6 de hemoglobina. El examen no se puede realizar debido a que le han informado que los tomógrafos están malogrados en el Hospital Rebagliati.



El pasado lunes 11 de noviembre, la mujer de 30 años ingresó al Hospital Rebagliati por constantes hemorragias. Y aunque se estuvo atendiendo en policlínicos particulares, debido a la gravedad de su estado de salud decidió ir a un hospital de mayor complejidad.



“Estoy hospitalizada en el Hospital Rebagliati desde el lunes en la tarde, me ingresaron por emergencia, y me dijeron que para el miércoles iban a realizar la tomografía, y no me han hecho porque han dicho que el tomógrafo está malogrado”, afirmó.



Julia Montero afirmó que no es la única paciente que atraviesa por la misma situación ya que hay otros pacientes con casos igual de graves que necesitan estos estudios.



Actualmente se encuentra internada en el área de emergencia, a la espera de estas tomografías, pues en la última ecografía los médicos vieron una masa aún sin definir y es por ello que necesitan los exámenes solicitados por la paciente.