Niña Awajún de dos años con tumor en la nariz necesita apoyo para su tratamiento post-operación

Personas del pueblo Awajún no conocen Lima

Por dicha razón, hace un llamado de apoyo a todas las entidades respectivas para que les den las facilidades correspondientes y los ayuden con un alojamiento durante su estancia en la capital. Asimismo, con la alimentación de la niña, con víveres y con los pasajes de vuelta a su natal Amazonas.

Los tres no conocen Lima; por ello, tienen miedo y se encuentra desorientados. Debido a estas dificultades, necesitan el apoyo al no saber como moverse o a quien o que entidad recurrir y no están acostumbrados a una ciudad tan grande. Además, no cuentan con los recursos para mantenerse en la capital.

El señor reitera el pedido de colaboración de parte de las instituciones del Estado o de la empresa privada para subsistir estos días. Para cualquier ayuda o información pueden comunicarse al siguiente número: 917039712.