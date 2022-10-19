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Niña con tumor en la columna necesita urgente resonancia magnética en el Hospital Guillermo Almenara

Rotafono de RPP | Desde el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, Roxana Bacilio solicita ayuda a EsSalud para que su hija acceda a dicho estudio, a fin de que la puedan operar de emergencia.
| | Laura Urbina Saldaña
La menor padece de histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad oncológica que le ha provocado un tumor en la columna.

La menor padece de histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad oncológica que le ha provocado un tumor en la columna. | Fuente: Rotafono

Roxana Bacilio Salinas se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar una resonancia magnética para su hija de nueve años, quien sufre un tumor en la columna a causa de cáncer. La menor requiere dicho examen a fin de que la puedan operar de emergencia en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, situado en el distrito limeño de La Victoria.

La menor padece de histiocitosis de células de Langerhans, enfermedad oncológica que le ha provocado un tumor en la columna con graves secuelas físicas y dolor intenso, dijo Roxana Bacilio.

“Mi hija requiere la resonancia para que le hagan una operación, que es con suma urgencia, y quisiera que las autoridades del Hospital Guillermo Almenara me escuchen y me puedan ayudar. Mi hija está mal, su tumor está creciendo y debilitando la columna porque ya se ha doblado un porcentaje en la columna y tiene bastante dolor”, expresó con angustia.

A pesar de la necesidad de este examen para proceder con una cirugía de emergencia para estabilizar su columna, la madre reportó que el establecimiento de salud ha postergado la cita desde febrero pasado.

La señora Roxana afirmó que cada vez que acude al Hospital Almenara, personal de salud le dice que le van a llamar para que lleve a su hija a una clínica privada, pero hasta la fecha no se concreta la atención.

“Vengo solicitando al Hospital Almenara que me dé la cita para la resonancia, pero desde el mes de febrero no tengo ninguna respuesta alguna. Solo me tienen paseando como si fuera un juguete. Creo que con la salud no se juega. Ahora mi hija es paciente oncológica y requiere los estudios médicos”, explicó.

Roxana Bacilio exige la intervención de los funcionarios de EsSalud ante el deterioro de la salud de su pequeña hija.

Los especialistas sostienen que la histiocitosis de células de Langerhans es un tipo de cáncer poco común en el que el cuerpo produce una cantidad excesiva de células inmaduras llamadas células de Langerhans.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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