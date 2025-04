Niño con dificultades para caminar será atendido en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña

¿Qué sucedió con el pequeño Endrick Burga?



El pequeño Endrick ha sido diagnosticado con el trastorno específico de desarrollo de la función motriz que le impide movilizarse, comer y desenvolverse como un niño de su edad.

“Fui al Hospital del Niño y me dijeron que las citas solo se sacan por teléfono o por la página web. Ingresé a la página web y me respondieron que las citas para Neurología solo las dan por teléfono. Hace un momento he llamado a la central del hospital, me responden después de 45 minutos de espera y me dicen que su sistema se ha caído”, dijo el tío el pasado viernes.