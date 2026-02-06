menu
Lima: niño con síndrome de Down diagnosticado con parálisis cerebral y neumonía requiere una cama UCI

Rotafono de RPP | Los doctores del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, en Lima, decidieron realizar una referencia hacia otro centro médico donde tenga disponibilidad de camas UCI.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La madre hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que el menor pueda ser trasladado cuanto antes.

La madre hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que el menor pueda ser trasladado cuanto antes.

Mariannelly Rojas Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP y pidió ayuda para su hijo Emanuel Daza Rojas, de cinco años con sindrome de Down, quien padece parálisis cerebral y neumonía. El menor requiere ser trasladado a un hospital con cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Lima. 

El pasado lunes 26 de enero, la madre llegó por emergencia al Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud debido a que su hijo presentaba un cuadro de neumonía.

La salud del menor empeoró, y el último 31 de enero, los médicos vieron conveniente realizar una referencia médica para cualquier hospital que tenga libre una cama en UCI. 

“Acá en este hospital no hay hasta el momento camas UCI disponibles para él, por lo que decidieron entubarlo y mantenerlo en una sala común. Se han enviado las referencias a diferentes hospitales de Lima para la solicitud de alguna cama y la respuesta ha sido negativa hasta el momento”, afirmó Marianelly.

La madre hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que el menor pueda ser trasladado cuanto antes a un hospital que tenga una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos para que puedan brindarle el adecuado tratamiento al menor. 

Sepa más:
MINSA SIS Rotafono UCI Ministerio de Salud
