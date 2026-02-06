Lima: niño con síndrome de Down diagnosticado con parálisis cerebral y neumonía requiere una cama UCI

Mariannelly Rojas Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP y pidió ayuda para su hijo Emanuel Daza Rojas, de cinco años con sindrome de Down, quien padece parálisis cerebral y neumonía. El menor requiere ser trasladado a un hospital con cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Lima.



El pasado lunes 26 de enero, la madre llegó por emergencia al Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud debido a que su hijo presentaba un cuadro de neumonía.

La salud del menor empeoró, y el último 31 de enero, los médicos vieron conveniente realizar una referencia médica para cualquier hospital que tenga libre una cama en UCI.



“Acá en este hospital no hay hasta el momento camas UCI disponibles para él, por lo que decidieron entubarlo y mantenerlo en una sala común. Se han enviado las referencias a diferentes hospitales de Lima para la solicitud de alguna cama y la respuesta ha sido negativa hasta el momento”, afirmó Marianelly.