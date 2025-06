Niño de 9 años rifará su bicicleta para conseguir fondos para viajar a Canadá a participar en concurso matemático

Ericka Zúñiga asegura que la meta es de recaudar 3500 dólares para costear la estadía de ella y del menor en el concurso llamado Global Round of the spirit of Math Contest, una competencia que reúne a estudiantes de todo el mundo del nivel primario donde miden su nivel en las matemáticas.



Asimismo, la madre dijo que ella no se quedará de brazos cruzados y se sumará a la rifa, apoyando a su hijo con sacos de arroz para que también sean incluídos en el sorteo.

Como padres aseguran que no quieren truncar el sueño de su hijo y esperan que deje muy bien representado el nombre del Perú.



“Queremos hacer un llamado al Ministerio de Educación para que se puedan sumar a esta lucha para que mi niño pueda juntar los recursos y poder de esa manera competir en Canadá, Toronto, y dejar el nombre del Perú en alto”, expresó Ericka.



Ericka Zuñiga comentó que tienen todo listo para realizar este 24 de junio el sorteo y esperan llegar a la meta, pues ya han están realizando el trámite de la visa para que el escolar pueda competir sin ningún problema en Canadá.