Paciente con cáncer al riñón pide ayuda para seguir con su tratamiento en hospitales de EsSalud

Andi Pérez, de 51 años, un padre de familia que afronta graves problemas de dinero tras operarse de cáncer al riñón, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que EsSalud pueda realizarle una tomografía, ya que al acudir al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Callao, le indicaron que el equipo se encuentra malogrado.

El señor Andi Pérez ha solicitado que lo deriven a un centro hospitalario de la red de EsSalud, en Lima, que cuente que tomógrafos en funcionamiento debido a que ha gastado casi nueve mil soles tratándose en otros establecimientos de salud, pese a contar con seguro.

En agosto del 2024, Andi Pérez presentó dolores en la espalda baja y cuando fue al policlínico El Retablo de EsSalud, en el distrito limeño de Comas, le indicaron que era un problema de lumbalgia y le recetaron pastillas. Sin embargo, con el paso de los meses, los dolores se intensificaron y fue a atenderse a una clínica particular.



En la clínica particular le sacaron tomografías donde vieron que el paciente tenía una masa anormal en el riñón izquierdo, pero al no contar con dinero, en mayo de este año, Andi Pérez se operó de urgencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), porque los especialistas indicaron que se trataba de un tumor cancerígeno de 17 centímetros.



Andi Pérez tuvo que realizar actividades benéficas para pagar 8639 soles por el monto de su operación y el tiempo de recuperación. Sin embargo, ahora debe seguir con su tratamiento, pues aún no se descarta que el cáncer se haya ido de su cuerpo, pero lamentablemente el señor ya no cuenta con los medios económicos para costear sus terapias y medicamentos en el INEN.