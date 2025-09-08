menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Paciente con cáncer de próstata no puede iniciar tratamiento por tomógrafo inoperativo

Rotafono de RPP | Familiares de adulto mayor piden que Hospital Rebagliati de EsSalud repare el equipo lo más pronto posible o den otra solución.
| | Laura Urbina Saldaña
La tomografía es importante para saber cuánto ha avanzado el cáncer y pueden determinar qué tratamiento debe seguir.

La tomografía es importante para saber cuánto ha avanzado el cáncer y pueden determinar qué tratamiento debe seguir. | Fuente: Cortesía.

Ursula Vilca se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar demora en el tratamiento de cáncer a la próstata que padece su padre Elías Vilca Prieto, de 74 años, debido a que un tomógrafo se encuentra inoperativo en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima. 

Ursula contó que su padre ha esperado un mes y medio para que le practiquen la tomografía; sin embargo, a dos días antes de su consulta, le informaron que el equipo se ha malogrado. Precisó que la tomografía es importante para saber cuánto ha avanzado el cáncer y pueden determinar qué tratamiento debe seguir. 

“Mi papá de 74 años es paciente oncológico, necesita realizarse una tomografía para saber lo avanzado de su cáncer. Hemos esperado mes y medio para la cita; sin embargo, a dos días antes me escriben que el tomógrafo se malogró, mi papá no iniciará su radioterapia”, explicó al Rotafono de RPP.

Con el equipo inoperativo, personal de salud le indicó que recién podrán atenderlo el 19 de noviembre, perdiendo así la fecha de la tomografía y la cita con el médico especialista.

“Me dijeron que el tomógrafo no está operativo y no va a estar operativo en estos meses. O sea, voy a perder no solamente la tomografía, sino saber cuán avanzado puede estar el cáncer de mi papá. Voy a perder la cita con el oncólogo y finalmente también voy a perder este el tratamiento. Eso me parece muy injusto”, expresó preocupada. 

Vilca solicita que EsSalud repare cuanto antes el tomógrafo o den otra solución, ya que esta situación no solo afecta a su padre, sino a pacientes vulnerables que tienen la misma condición de salud.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Adultto mayor con cáncer Cáncer de próstata Rotafono Hospital Edgardo Rebagliati Lima EsSalud
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Trujillo: paciente con cáncer denuncia que tomógrafo del IREN está malogrado desde hace un mes

Trujillo: paciente con cáncer denuncia que tomógrafo del IREN está malogrado desde hace un mes

 Puente Piedra: mujer pide que le retiren catéter que pone en riesgo sus pulmones

Puente Piedra: mujer pide que le retiren catéter que pone en riesgo sus pulmones

 Lambayeque: pobladores reportan falta de energía eléctrica desde hace seis días [VIDEO]

Lambayeque: pobladores reportan falta de energía eléctrica desde hace seis días [VIDEO]

 Cercado de Lima: vecinos de la avenida Tacna reportan constante corte de luz desde el año pasado [VIDEO]

Cercado de Lima: vecinos de la avenida Tacna reportan constante corte de luz desde el año pasado [VIDEO]
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot