Paciente con cáncer de próstata no puede iniciar tratamiento por tomógrafo inoperativo

Ursula Vilca se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar demora en el tratamiento de cáncer a la próstata que padece su padre Elías Vilca Prieto, de 74 años, debido a que un tomógrafo se encuentra inoperativo en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.

Ursula contó que su padre ha esperado un mes y medio para que le practiquen la tomografía; sin embargo, a dos días antes de su consulta, le informaron que el equipo se ha malogrado. Precisó que la tomografía es importante para saber cuánto ha avanzado el cáncer y pueden determinar qué tratamiento debe seguir.

“Mi papá de 74 años es paciente oncológico, necesita realizarse una tomografía para saber lo avanzado de su cáncer. Hemos esperado mes y medio para la cita; sin embargo, a dos días antes me escriben que el tomógrafo se malogró, mi papá no iniciará su radioterapia”, explicó al Rotafono de RPP.

Con el equipo inoperativo, personal de salud le indicó que recién podrán atenderlo el 19 de noviembre, perdiendo así la fecha de la tomografía y la cita con el médico especialista.

“Me dijeron que el tomógrafo no está operativo y no va a estar operativo en estos meses. O sea, voy a perder no solamente la tomografía, sino saber cuán avanzado puede estar el cáncer de mi papá. Voy a perder la cita con el oncólogo y finalmente también voy a perder este el tratamiento. Eso me parece muy injusto”, expresó preocupada.

Vilca solicita que EsSalud repare cuanto antes el tomógrafo o den otra solución, ya que esta situación no solo afecta a su padre, sino a pacientes vulnerables que tienen la misma condición de salud.