Paciente con cataratas: “Rotafono logró conseguir cita en ocho horas, yo intenté en ocho años y nada”

Juan Francisco Raventos Marcos, de 76 años, quien padece de cataratas, se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que pudo obtener una cita en la especialidad de oftalmología después de ocho años en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, luego de que su pedido de ayuda fuera escuchado.

Juan Francisco señaló que recibió la buena noticia ocho horas después de su caso fuera difundido a través del Rotafono de RPP. El adulto mayor de 76 años se atenderá mañana, viernes 9 de enero, con el especialista y así podrá iniciar su tratamiento contra las cataratas. Esta ayuda se pudo dar gracias a las gestiones realizadas por la plataforma de atención al usuario de SUSALUD y la IPRESS que seguirán monitoreando el caso.



“El Rotafono logró conseguir una cita en ocho horas, yo intenté en ocho años y nada. En apoyo a la salud son lo máximo, no me pierdo el programa Espacio Vital del doctor Elmer Huerta”, expresó con alegría Juan Francisco.

