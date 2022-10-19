menu
Paciente con cataratas: “Rotafono logró conseguir cita en ocho horas, yo intenté en ocho años y nada”

Rotafono de RPP | El adulto mayor de 76 años podrá atenderse mañana en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud e iniciar su tratamiento para las cataratas que padece, luego de que caso se hiciera público.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Juan Francisco señaló que recibió la buena noticia ocho horas después del haberse difundido el pedido hecho a través de Rotafono.

Juan Francisco Raventos Marcos, de 76 años, quien padece de cataratas, se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que pudo obtener una cita en la especialidad de oftalmología después de ocho años en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, luego de que su pedido de ayuda fuera escuchado. 

Juan Francisco señaló que recibió la buena noticia ocho horas después de su caso fuera difundido a través del Rotafono de RPP. El adulto mayor de 76 años se atenderá mañana, viernes 9 de enero, con el especialista y así podrá iniciar su tratamiento contra las cataratas. Esta ayuda se pudo dar gracias a las gestiones realizadas por la plataforma de atención al usuario de SUSALUD y  la IPRESS que seguirán monitoreando el caso. 

“El Rotafono logró conseguir una cita en ocho horas, yo intenté en ocho años y nada. En apoyo a la salud son lo máximo, no me pierdo el programa Espacio Vital del doctor Elmer Huerta”, expresó con alegría Juan Francisco.

¿Por qué eran tan urgente la cita del adulto mayor?

Don Juan Francisco, de 76 años, espera una operación desde hace ocho años y hasta el presente día le indican que está en lista de espera.

En el 2017, las autoridades de salud le ordenaron los exámenes prequirúrgicos en el Hospital Edgardo Rebagliati, pero tiempo después, la operación, no se concretó. 

Juan Francisco no solo sufre de catarata avanzada; también tiene diabetes de tipo 1 desde los 12 años. Actualmente, el adulto mayor tiene problemas serios para transportarse; por eso, requiere una intervención quirúrgica lo antes posible.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
EsSalud Hospital Rebagliati Rotafono adulto mayor
