Paciente con demencia recibió medicamentos tras un mes de espera

Familia iba a comprar la pastilla por su propia cuenta

Haydee comentó que pasó un mes desde que no tenían el medicamento y se vio obligada a comprar una caja de 30 pastillas, cuyo costo es de 190 soles, ya que su padre toma una y media diariamente. Al no tener respuesta, decidió comprarlas por su cuenta el medicamento para no tener que frenar el tratamiento de su padre.

Sin embargo, ahora con este nuevo abastecimiento se encuentra más tranquila, porque su padre recibe esta medicación por parte de su seguro de salud y ella ya no se ve en la obligación de hacer el gasto económico en cuestión a los medicamentos.