Paciente con discapacidad visual y diabetes consiguió cita en el Policlínico Chosica

Edith requería esta cita con suma urgencia porque indica que ha presentado fuertes dolores en el ojo izquierdo
Edith Abarca Gómez es una persona diabética y con discapacidad visual que se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que ya obtuvo una cita en el Policlínico Chosica de EsSalud por fuertes dolores en la vista.
Edith comenta que se atenderá este próximo viernes 12 de junio en la especialidad de medicina general donde solicitará una referencia para el Hospital II Vitarte para que se pueda atender en la especialidad de oftalmología.
“Agradezco a Rotafono porque gracias a ellos EsSalud me llamó y me dijo que podía ir a mi cita con medicina general, muchas gracias porque ya podré atenderme y me revise mis ojos”, afirmó Edith.
Edith requería esta cita con suma urgencia porque indica que ha presentado fuertes dolores en el ojo izquierdo, a pesar de no poder ver, por lo que se siente preocupada.
Edith es una paciente diabética que dializa desde hace siete años y perdió la vista hace seis años por un desprendimiento de retina.
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