Paciente con discapacidad visual y diabetes pide ayuda para conseguir cita en el Policlínico Chosica

Edith Abarca Gómez, es una persona diabética y con discapacidad visual, que se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir una cita en la especialidad de medicina general en el Policlínico Chosica de EsSalud por fuertes dolores en la vista.



Según cuenta Edith, desde hace un mes llama a los números de EsSalud para poder sacar una cita pero le indican que no hay cupos. Esta cita la requiere con suma urgencia porque indica que ha presentado fuertes dolores en el ojo izquierdo, a pesar de no poder ver, por lo que se siente preocupada.

