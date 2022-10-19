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Paciente con discapacidad visual y diabetes pide ayuda para conseguir cita en el Policlínico Chosica

Rotafono de RPP | Según cuenta Edith, desde hace un mes llama a los números de EsSalud para poder sacar una cita, pero le indican que no hay cupos en el Policlínico Chosica.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Esta cita la requiere Edith con suma urgencia porque indica que ha presentado fuertes dolores en el ojo izquierdo a pesar de no poder ver por lo que se siente preocupada.

Esta cita la requiere Edith con suma urgencia porque indica que ha presentado fuertes dolores en el ojo izquierdo a pesar de no poder ver por lo que se siente preocupada.

Edith Abarca Gómez, es una persona diabética y con discapacidad visual, que se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir una cita en la especialidad de medicina general en el Policlínico Chosica de EsSalud por fuertes dolores en la vista.

Según cuenta Edith, desde hace un mes llama a los números de EsSalud para poder sacar una cita pero le indican que no hay cupos. Esta cita la requiere con suma urgencia porque indica que ha presentado fuertes dolores en el ojo izquierdo, a pesar de no poder ver, por lo que se siente preocupada. 

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La madre de familia comenta que ella solicita una cita en medicina general del Policlínico Chosica, para que le generen una referencia al Hospital  II VITARTE ESSALUD, ya que en el centro de salud primario no tiene la especialidad de oftalmología.

Edith es una paciente diabética que dializa desde hace siete años y perdió la vista hace seis años por un desprendimiento de retina. 

Edith hace un llamado a las autoridades de EsSalud que le puedan brindar atención cuanto antes, pues teme que estos dolores se deban a un cuadro de salud que pueda complicarse. 

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EsSalud Policlínico Chosica paciente con diabetes
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