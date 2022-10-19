menu
Paciente con grave problema en la sangre será trasladado desde Tarapoto hasta el Hospital Dos de Mayo

Rotafono de RPP | Después de haber hecho su pedido público a través del Rotafono de RPP, un correo de parte de las autoridades del Hospital Dos de Mayo indicaron que se logró aceptar la referencia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Salomé Cárdenas Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermano, Marco Antonio Cárdenas Torres, quien sufre de hemofilia y requería ser trasladado con urgencia a un Hospital del Minsa.

Salomé Cárdenas Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermano, Marco Antonio Cárdenas Torres, quien sufre de hemofilia y requería ser trasladado con urgencia a un Hospital del Minsa.

Marco Antonio Cardenas Torres será trasladado desde el Hospital II - 2 Tarapoto hacia el Hospital Dos de Mayo, del Ministerio de Salud, situado en la capital. Las autoridades de salud indicaron que hay una cama disponible para el señor de 44 años que sufre de hemofilia, enfermedad que se caracteriza por la deficiencia en los mecanismos de coagulación de la sangre. 

Después de haber hecho su pedido público a través del Rotafono de RPP, un correo de parte de las autoridades del Hospital Dos de Mayo indicaron que se logró aceptar la referencia y había una cama disponible para el paciente y estarían esperando su traslado. Se prevé que se informe a la familia durante la mañana del 22 de agosto el horario del traslado del paciente.

“Muchas gracias, ya se confirmó desde el hospital Dos de Mayo, llegó un correo diciendo que sí aceptan y que está disponible una cama para mi hermano, es posible (que el traslado) sea mañana temprano”, informó Marco Antonio.

¿Por qué era tan importante el traslado de Marco?

Salomé Cárdenas Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermano, Marco Antonio Cárdenas Torres, quien sufre de hemofilia y requería ser trasladado con urgencia a un Hospital del Minsa que tenga la especialidad de hematología y el factor VIII.

El hombre de 44 años ingresó al Hospital de Juanjui el pasado sábado 16 de agosto por hematuria, presencia de sangre en la orina, sin embargo, al ser un paciente con hemofilia, enfermedad que se caracteriza por la deficiencia en los mecanismos de coagulación de la sangre, lo trasladaron al Hospital II - 2 Tarapoto. 

No obstante, en el nosocomio le indicaron que necesitaban el factor VIII y realizaron una referencia a algún hospital de Lima que tenga dicho agente hemostático. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
hospital traslado Rotafono referencia médica Lima Tarapoto
