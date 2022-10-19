Paciente con grave problema en la sangre será trasladado desde Tarapoto hasta el Hospital Dos de Mayo

¿Por qué era tan importante el traslado de Marco?



Salomé Cárdenas Torres se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermano, Marco Antonio Cárdenas Torres, quien sufre de hemofilia y requería ser trasladado con urgencia a un Hospital del Minsa que tenga la especialidad de hematología y el factor VIII.

El hombre de 44 años ingresó al Hospital de Juanjui el pasado sábado 16 de agosto por hematuria, presencia de sangre en la orina, sin embargo, al ser un paciente con hemofilia, enfermedad que se caracteriza por la deficiencia en los mecanismos de coagulación de la sangre, lo trasladaron al Hospital II - 2 Tarapoto.

No obstante, en el nosocomio le indicaron que necesitaban el factor VIII y realizaron una referencia a algún hospital de Lima que tenga dicho agente hemostático.