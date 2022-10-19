Jesús María: paciente con rotura de tendones en hombro solicita ayuda para ser operado en el Hospital Rebagliati

Edgardo Octavio Cavero Zevallos se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que espera ser programado para operarse por una rotura de los tendones en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.



Edgardo contó que sufrió una caída en enero del 2024 y fue atendido en el Policlínico III Los Halcones, ubicado en el distrito limeño de Surquillo, pero después de unos estudios fue referido a fin de año hacia el Hospital Edgardo Rebagliati, por necesitar atención más especializada.



Una vez en el Hospital Rebagliati, las autoridades le realizaron una resonancia al señor de 65 años y para diciembre del 2025 determinaron que necesitaba pasar por una cirugía debido a que presentaba grave daño en los tendones.

