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Jesús María: paciente con rotura de tendones en hombro solicita ayuda para ser operado en el Hospital Rebagliati

Rotafono de RPP | Edgardo pasó por diversos exámenes prequirúrgicos pero la situación se complicaría al momento de buscar una fecha para su operación.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El hombre de 65 años teme que sus exámenes pre quirúrgicos puedan vencerse.

El hombre de 65 años teme que sus exámenes pre quirúrgicos puedan vencerse.

Edgardo Octavio Cavero Zevallos se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que espera ser programado para operarse por una rotura de los tendones en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. 

Edgardo contó que sufrió una caída en enero del 2024 y fue atendido en el Policlínico III Los Halcones, ubicado en el distrito limeño de Surquillo, pero después de unos estudios fue referido a fin de año hacia el Hospital Edgardo Rebagliati, por necesitar atención más especializada. 

Una vez en el Hospital Rebagliati, las autoridades le realizaron una resonancia al señor de 65 años y para diciembre del 2025 determinaron que necesitaba pasar por una cirugía debido a que presentaba grave daño en los tendones. 

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Edgardo pasó por diversos exámenes prequirúrgicos y uno de los últimos fue un electrocardiograma pero la situación se complicaría al momento de buscar una fecha para su operación

El hombre de 65 años teme que sus exámenes prequirúrgicos puedan vencerse. Edgardo hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan programar cuanto antes su caso debido a que teme que vuelva a realizar todos los exámenes debido a la falta de programación de su operación.

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