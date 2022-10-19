menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Paciente con vitíligo no recibe tratamiento hace siete meses por equipo malogrado de fototerapia

Rotafono de RPP | Tres de las cuatro lámparas se encuentran inoperativas en el Hospital Almenara de EsSalud, reportan los afectados.
| | Laura Urbina Saldaña
Los pacientes con vitíligo han dejado de recibir fototerapia para detener el avance de la enfermedad.

Los pacientes con vitíligo han dejado de recibir fototerapia para detener el avance de la enfermedad. | Fuente: Rotafono

Simone Jaime Gutiérrez, de 49 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que hace siete meses no puede recibir su tratamiento contra el vitíligo debido a que el equipo de fototerapia está malogrado en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima.  

Simone comentó que, de las cuatro lámparas necesarias para el tratamiento, tres se han dañado y la única que funciona la usan para los pacientes con cáncer, dejando sin atención a las personas diagnosticadas con las enfermedades de la piel como el vitíligo, la psoriasis y el melasma.

Jaime Gutiérrez dijo que los pacientes con vitíligo reciben la fototerapia tres veces por semana para detener el avance de la enfermedad, pero ahora sin el acceso a la fototerapia, su recuperación es lenta.

“Vamos a cumplir siete meses de que no recibimos tratamiento. El tratamiento que nosotros recibimos es tres veces por semana. Tenemos que entrar a esas cámaras para que pueda pigmentar nuestra piel. El jefe del departamento de Dermatología del Hospital Almenara me dice que han hecho el requerimiento, pero más no hay una fecha para que compren esas lámparas”, expresó.

La señora Simone Jaime solicita que las autoridades de EsSalud puedan agilizar la comprar las lámparas y reanudar los tratamientos, ya que los pacientes no cuentan con dinero para realizar su terapia de manera privada.

El vitíligo es un trastorno autoinmunitario crónico que hace que algunas áreas de la piel pierdan su color natural. Cuando se atacan y se destruyen las células que producen la pigmentación o color de la piel, esta adquiere un aspecto blanco lechoso.

Te recomendamos
Cusco: reportan desabastecimiento de vacunas antirrábicas en centros de salud

Cusco: reportan desabastecimiento de vacunas antirrábicas en centros de salud

 Villa El Salvador: paciente con mal cardiáco pide ayuda para que puedan referirlo y operarlo

Villa El Salvador: paciente con mal cardiáco pide ayuda para que puedan referirlo y operarlo

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Paciente con vitíligo Equipo de fototerapia malogrado Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Villa El Salvador: paciente con mal cardiáco pide ayuda para que puedan referirlo y operarlo

Villa El Salvador: paciente con mal cardiáco pide ayuda para que puedan referirlo y operarlo

 Cusco: reportan desabastecimiento de vacunas antirrábicas en centros de salud

Cusco: reportan desabastecimiento de vacunas antirrábicas en centros de salud

 Callao: piden ayuda para que operen a paciente que fue baleado en el pulmón

Callao: piden ayuda para que operen a paciente que fue baleado en el pulmón

 Los Olivos: paciente diabético reporta desabastecimiento de insulina en el Policlínico El Trébol

Los Olivos: paciente diabético reporta desabastecimiento de insulina en el Policlínico El Trébol
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot