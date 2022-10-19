Paciente con vitíligo no recibe tratamiento hace siete meses por equipo malogrado de fototerapia

Simone Jaime Gutiérrez, de 49 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que hace siete meses no puede recibir su tratamiento contra el vitíligo debido a que el equipo de fototerapia está malogrado en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima.

Simone comentó que, de las cuatro lámparas necesarias para el tratamiento, tres se han dañado y la única que funciona la usan para los pacientes con cáncer, dejando sin atención a las personas diagnosticadas con las enfermedades de la piel como el vitíligo, la psoriasis y el melasma.

Jaime Gutiérrez dijo que los pacientes con vitíligo reciben la fototerapia tres veces por semana para detener el avance de la enfermedad, pero ahora sin el acceso a la fototerapia, su recuperación es lenta.

“Vamos a cumplir siete meses de que no recibimos tratamiento. El tratamiento que nosotros recibimos es tres veces por semana. Tenemos que entrar a esas cámaras para que pueda pigmentar nuestra piel. El jefe del departamento de Dermatología del Hospital Almenara me dice que han hecho el requerimiento, pero más no hay una fecha para que compren esas lámparas”, expresó.

La señora Simone Jaime solicita que las autoridades de EsSalud puedan agilizar la comprar las lámparas y reanudar los tratamientos, ya que los pacientes no cuentan con dinero para realizar su terapia de manera privada.

El vitíligo es un trastorno autoinmunitario crónico que hace que algunas áreas de la piel pierdan su color natural. Cuando se atacan y se destruyen las células que producen la pigmentación o color de la piel, esta adquiere un aspecto blanco lechoso.