Servicios públicos

Los Olivos: paciente de 63 años con fractura en el pie pide ayuda para ser operada

Rotafono de RPP | Isabel Leandrina dijo que su operación ha sido reprogramada cuatro veces en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao, por motivos que desconoce.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Isabel hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan atender su caso pues teme que la situación empeore.

Isabel Pérez Puertas de Pino, de 63 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que EsSalud le ayude a agilizar una operación a su pie izquierdo debido a que el Hospital Alberto Sabogal, en el Callao, reprogramara hasta en cuatro ocasiones su intervención. 

El 26 de noviembre, la señora Isabel ingresó de emergencia al hospital Sabogal, después de que se cayera en su casa tras un incidente en el distrito limeño de Los Olivos. Al llegar al establecimiento de salud, le diagnosticaron una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. 

Isabel Pérez detalló que la operación ha sido reprogramada para el 3, 12, 15 y hoy 17 de diciembre, sin conocer los motivos de la postergación. 

"Todas las operaciones han sido canceladas sin una razón o motivo, mi historia estaba completa y esperando programación desde el primero de diciembre", mencionó. 

Según la paciente, el problema viene después de que se negara a que le coloquen una bota como un tratamiento alternativo a la fractura del pie izquierdo. 

“Al no aceptar la bota este médico a los 10 días de hospitalizada vuelve a pasar la visita y al ver que no acepte me dijo muy agresivamente que él no operaría mi pie y que lo no haría, que busque a otro y que ya en algún momento me programaran”, adicionó. 

Isabel hace un llamado desesperado a las autoridades de EsSalud para que puedan atender su caso, pues teme que la fractura de su pie empeore y tenga dificultades para recuperar su movilidad. 

“Estoy desesperada y muy deprimida, son 22 días hacinada en una emergencia donde abundan las infecciones, he visto morir a mi compañera de cuarto, donde éramos cuatro pacientes entre hombres y mujeres”, manifestó la señora. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
