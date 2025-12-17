Los Olivos: paciente de 63 años con fractura en el pie pide ayuda para ser operada

Isabel Pérez Puertas de Pino, de 63 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que EsSalud le ayude a agilizar una operación a su pie izquierdo debido a que el Hospital Alberto Sabogal, en el Callao, reprogramara hasta en cuatro ocasiones su intervención.



El 26 de noviembre, la señora Isabel ingresó de emergencia al hospital Sabogal, después de que se cayera en su casa tras un incidente en el distrito limeño de Los Olivos. Al llegar al establecimiento de salud, le diagnosticaron una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo.



Isabel Pérez detalló que la operación ha sido reprogramada para el 3, 12, 15 y hoy 17 de diciembre, sin conocer los motivos de la postergación.

"Todas las operaciones han sido canceladas sin una razón o motivo, mi historia estaba completa y esperando programación desde el primero de diciembre", mencionó.

Según la paciente, el problema viene después de que se negara a que le coloquen una bota como un tratamiento alternativo a la fractura del pie izquierdo.

“Al no aceptar la bota este médico a los 10 días de hospitalizada vuelve a pasar la visita y al ver que no acepte me dijo muy agresivamente que él no operaría mi pie y que lo no haría, que busque a otro y que ya en algún momento me programaran”, adicionó.

