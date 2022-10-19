menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Paciente espera examen de tomografía desde hace dos meses en el Hospital Almenara

Rotafono de RPP | Tatiana padece de una enfermedad renal desde los seis años. Actualmente, la mujer de 28 años pasa por hemodiálisis.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Tatiana Vasquez espera que las autoridades de salud puedan arreglar cuanto antes el tomógrafo.
Tatiana Vasquez espera que las autoridades de salud puedan arreglar cuanto antes el tomógrafo.

Tatiana Vásquez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que solicita una tomografía en el Hospital Almenara desde hace dos meses, sin embargo, hasta el momento no ha podido conseguirla debido a que la máquina se encuentra malograda.

Tatiana padece de Glomeruloesclerosis Focal y segmentaria, enfermedad renal, desde los seis años. Actualmente, la mujer de 28 años pasa por hemodiálisis y los especialistas de salud están analizando su caso para ver si es necesario un trasplante, por ello le pidieron una tomografía, sin embargo hasta el momento no logra conseguirla. 

“En el Hospital Almenara no hay tomografías desde hace más de dos meses. No dan citas y solo entregan un número telefónico que no responde. Los pacientes estamos abandonados, sin diagnóstico ni solución”, indica Tatiana.

Te recomendamos
La Libertad: familia pide ayuda para encontrar a anciana de 79 años, con alzheimer, que desapareció tras salir de su vivienda

La Libertad: familia pide ayuda para encontrar a anciana de 79 años, con alzheimer, que desapareció tras salir de su vivienda

 Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

Tatiana hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que les puedan habilitar el tomógrafo pues indica que no solo ella es la perjudicada sino que varios pacientes quienes necesitan los exámenes para diversas órdenes.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
EsSalud tomografía Hospital Almenara Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Madre reporta que no le han dado medicamentos a su hijo con leucemia en el Hospital Edgardo Rebagliati

Madre reporta que no le han dado medicamentos a su hijo con leucemia en el Hospital Edgardo Rebagliati

 Adulto mayor logró conseguir cita para solicitar programación de operación

Adulto mayor logró conseguir cita para solicitar programación de operación

 La Libertad: familia pide ayuda para encontrar a anciana de 79 años con alzheimer que desapareció tras salir de su vivienda

La Libertad: familia pide ayuda para encontrar a anciana de 79 años con alzheimer que desapareció tras salir de su vivienda

 Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot