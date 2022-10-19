Paciente espera examen de tomografía desde hace dos meses en el Hospital Almenara

Tatiana Vásquez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que solicita una tomografía en el Hospital Almenara desde hace dos meses, sin embargo, hasta el momento no ha podido conseguirla debido a que la máquina se encuentra malograda.



Tatiana padece de Glomeruloesclerosis Focal y segmentaria, enfermedad renal, desde los seis años. Actualmente, la mujer de 28 años pasa por hemodiálisis y los especialistas de salud están analizando su caso para ver si es necesario un trasplante, por ello le pidieron una tomografía, sin embargo hasta el momento no logra conseguirla.



“En el Hospital Almenara no hay tomografías desde hace más de dos meses. No dan citas y solo entregan un número telefónico que no responde. Los pacientes estamos abandonados, sin diagnóstico ni solución”, indica Tatiana.

