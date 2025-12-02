menu
Paciente logra obtener nueva cita en el Hospital Rebagliati tras exponer su caso en el Rotafono

Rotafono de RPP | Luego de hacer su pedido público a través de Rotafono de RPP, autoridades del Hospital Rebagliati y EsSalud intervinieron en el caso y le brindaron la cita a la señora para este martes, a las 8:45 a.m.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Jessica Escobar Ríos agradeció al Rotafono de RPP por difundir su caso y conseguir una nueva cita en oncología.

Jessica Escobar Ríos agradeció al Rotafono de RPP por difundir su caso y conseguir una nueva cita en oncología.

Jessica Escobar Ríos se comunicó con el Rotafono de RPP, para agradecer e informar que le brindaron una nueva cita en la especialidad de oncología, luego de que esta consulta médica fuera anulada inicialmente en el Hospital Edgardo Rebagliati.

Luego de hacer su pedido público a través de Rotafono, autoridades del Hospital Rebagliati y SuSalud intervinieron en el caso y le brindaron la cita a la señora, para este martes, a las 8:45 a.m.; donde esperan le den un nuevo tratamiento para el cáncer, que se encuentra en su cerebro, esófago y pulmón.

“Muchas gracias RPP, por su apoyo, EsSalud me ha reprogramado la cita para mañana, no hubiese sido posible sin ustedes, muchas gracias RPP”, afirmó Jessica.

¿Por qué era tan importante que le den cita a Jessica?

Jessica Escobar Ríos, una paciente de cáncer con metástasis, se comunicó con el Rotafono de RPP, el pasado 1 de diciembre, para pedir ayuda; luego de que su cita en la especialidad de oncología para el 2 de diciembre fuera cancelada en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, sin haber motivo aparente.

La mujer, de 54 años, expresó su indignación, ya que al ingresar a la aplicación de EsSalud advirtió que su cita había sido anulada. Precisó que en esta consulta iban a examinar los resultados de una tomografía y dar un nuevo tratamiento, luego de que los médicos descubrieran que el cáncer volvió a su cuerpo, pero esta vez en el cerebro, pulmón y esófago.

Sepa más:
Cáncer rebagliati Rotafono Lima Jesús María Paciente
