Paciente logra obtener nueva cita en el Hospital Rebagliati tras exponer su caso en el Rotafono

Jessica Escobar Ríos se comunicó con el Rotafono de RPP, para agradecer e informar que le brindaron una nueva cita en la especialidad de oncología, luego de que esta consulta médica fuera anulada inicialmente en el Hospital Edgardo Rebagliati.

Luego de hacer su pedido público a través de Rotafono, autoridades del Hospital Rebagliati y SuSalud intervinieron en el caso y le brindaron la cita a la señora, para este martes, a las 8:45 a.m.; donde esperan le den un nuevo tratamiento para el cáncer, que se encuentra en su cerebro, esófago y pulmón.

“Muchas gracias RPP, por su apoyo, EsSalud me ha reprogramado la cita para mañana, no hubiese sido posible sin ustedes, muchas gracias RPP”, afirmó Jessica.