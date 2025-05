Paciente obtiene cita para operación en el Hospital Guillermo Almenara

¿Por qué no se operó en diciembre del año pasado Milagros?

Milagros Lingán presenta una hernia abdominal y en diciembre del año pasado iba ser intervenida quirúrgicamente, pero no logró alcanzar a ir al hospital, porque su jefe no le dio permiso. Lamentablemente, la mujer decidió pedir otra cita para reprogramar su operación. Sin embargo, hasta hace poco, no pudo obtener una fecha.



Estos últimos meses han sido bastante difíciles para Milagros porque el dolor de la hernia ha avanzado y ha tenido que parar ciertas actividades por el dolor.