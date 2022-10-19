menu
Paciente oncológica reporta que tomógrafo del Hospital Guillermo Almenara está malogrado

Rotafono de RPP | Gloria espera por una tomografía desde octubre del año pasado.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Gloria Velarde pide a las autoridades que pueda arreglar cuanto antes el tomógrafo debido a que hay pacientes que necesitan un examen a través de la máquina, para ser operados.
Gloria Velarde pide a las autoridades que pueda arreglar cuanto antes el tomógrafo debido a que hay pacientes que necesitan un examen a través de la máquina, para ser operados.

Gloria Velarde se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su indignación porque su cita para sacarse una tomografía en el Hospital Guillermo Almenara ha sido reprogramada debido a que la máquina se encuentra malograda.

Según indicó, desde 2025 intenta sacar una cita para realizarse tomografías en el muslo, abdomen, pelvis y cabeza, como parte de sus controles, tras un diagnóstico por un tumor maligno. 

Logró una cita que le fue programada para hoy 20 de enero; sin embargo, cuando llegó al hospital se dio con la sorpresa de que la habían reprogramado.

“El tomógrafo está malogrado desde el año pasado, hemos sido citadas desde el año pasado, en noviembre y no nos va atender porque la máquina sigue malograda, hoy nos van a reprogramar para otra fecha porque el tomógrafo sigue malogrado”, afirmó Gloria. 

La mujer explicó que ella no es la única perjudicada, pues indica que hay otros pacientes que necesitan el examen y tienen más urgencia debido a que están próximos a operarse. 

Cabe resaltar que, Gloria es una paciente oncológica, debido a que padeció de cáncer en el muslo izquierdo, pero logró superarlo en el 2024.

Gloria Velarde espera que las autoridades puedan arreglar cuanto antes el tomógrafo debido a que son varios los afectados.

