Paciente obtiene cita para realizarse radiografía y confirmar lesión

Ángel Enrique García Narváez es un hombre de 63 años que sufre de una fractura en el coxis, hueso formado por la unión de las últimas vértebras de la columna vertebral, una lesión que le causa mucho dolor y demora en sanar.

El ciudadano pedía apoyo, ya que no lograba realizarse una radiografía que buscaba desde el 17 de enero en el policlínico Fiori, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres. En el centro de salud le informaron que no había el material necesario para imprimir las placas de las radiografías desde hace una semana.

Luego del reporte a través del Rotafono de RPP Noticias y La Rotativa del Aire Mañana, horas después de haber salido al aire este viernes 26 de enero, representantes del policlínico Fiori se comunicaron con el paciente para brindarle una cita.

Ángel García fue programado para el próximo lunes 29 de enero a las 12.30 p.m. para que le hagan el examen que necesitaba. Tras la noticia el ciudadano agradeció al Rotafono por apoyarlo a visibilizar su caso.

“Si no fuera por ustedes no hubiera tenido esta atención. Nuevamente agradezco completamente a Radio Programas del Perú y sobre todo al Rotafono por el apoyo que me han dado”, declaró el paciente.