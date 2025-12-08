Pacientes con trasplante de órganos continúan preocupados por no recibir medicación para continuar tratamiento

Carmen Sotelo se comunicó también con Rotafono para indicar que desde el primero de diciembre no tiene Tacrolimus y se encuentran sumamente preocupada por esta situación.



“Con Tacrolimus y Micofenolato vivimos para conservar nuestro riñón trasplantado, en mi caso, tomo tres pastillas de tracolimus diariamente, por favor, apóyenos”, escribió Carmen.

Asimismo, la paciente señaló que harán una plantón este 10 de diciembre para pedir que les puedan brindar las pastillas.

