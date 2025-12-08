Pacientes con trasplante de órganos continúan preocupados por no recibir medicación para continuar tratamiento

Milagros Flores Cáceres es una paciente con trasplante renal e indica que desde el 03 de diciembre, la señora acudió a la farmacia del Hospital Almenara pero no pudo conseguir el medicamento.
Pacientes se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su molestia y preocupación tras no recibir el medicamento Tacrolimus en algunos hospitales de EsSalud.
Milagros Flores Cáceres es una paciente con trasplante renal e indica que desde el 3 de diciembre, la señora acudió a la farmacia del Hospital Almenara pero no pudo conseguir el medicamento y cuando preguntó sobre la fecha de reposición de estas pastillas, no le indicaron una fecha concreta.
Milagros necesita tres dosis diarias, en total 90 pastillas al mes, según explica la paciente, pero actualmente solo tiene algunas pastillas de reservas.
Carmen Sotelo se comunicó también con Rotafono para indicar que desde el primero de diciembre no tiene Tacrolimus y se encuentran sumamente preocupada por esta situación.
“Con Tacrolimus y Micofenolato vivimos para conservar nuestro riñón trasplantado, en mi caso, tomo tres pastillas de tracolimus diariamente, por favor, apóyenos”, escribió Carmen.
Asimismo, la paciente señaló que harán una plantón este 10 de diciembre para pedir que les puedan brindar las pastillas.
¿Por qué es tan importante este medicamento en pacientes con trasplante?
Según el portal Mayo Clinic, este medicamento ayudaría a que los pacientes no rechacen sus transplantes.
El Ministerio de Salud se pronunció al respecto e indicó, a través de un comunicado, que van a garantizar la continuidad del tratamiento de los pacientes con trasplante.
La entidad aseguró cuentan con el abastecimiento suficientes de estas pastillas en sus establecimientos así como en Cenares, que facilitará a EsSalud estas pastillas en calidad de préstamo.
Sin embargo, Milagros indicó que pese el comunicado aún no tiene sus pastillas y tiene miedo que se le acaben sus reservas.
