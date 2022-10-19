Hospital Rebagliati: paciente con tumor residual en el cerebro necesita medicamento para impedir siga creciendo

¿Hace cuanto le operaron a José Ríos?



José Ríos fue operado de un tumor cerebral en octubre del 2024 para luego seguir controles a través de las tomografías, sin embargo, algunos resultados no salieron tan favorables debido a que observaron que el señor aún tenía un tumor residual.

“Aún tenía un tumor residual y la hormona de crecimiento aún se encontraba elevada. Es así que, el 31 de octubre de 2024, me practicaron un procedimiento llamado radiocirugía, con el fin de reducir su tamaño. Posteriormente, me realice exámenes de control, no obstante, cuando se pensó que todo estaba bien, la hormona de crecimiento nuevamente empezó a crecer, encontrándose fuera de sus rangos normales”, añadió.

José afirma que el caso ya denunció el caso ante Susalud. Asimismo, señaló que luego de recibió el correo de la negativa de parte de recibir las pastillas de parte del Comité Farmacológico, pidió las explicaciones del caso y le indicaron que los argumentos los escucharía luego de su cita con el endocrino; sin embargo, como el especialista está de vacaciones, la cita se daría recién en junio.

“Más tiempo pasa, peor es para mí, incluso tengo problemas de pérdida de memoria que según lo consultado a médicos en forma particular podrían ser efecto del incremento de la hormona de crecimiento y del tumor hipofisario residual”, afirmó José Ríos.

José hace un llamado a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati para que puedan gestionar las pastillas que le han recetado debido a que teme que el estado de salud empeore.

