menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Hospital Rebagliati: paciente con tumor residual en el cerebro necesita medicamento para impedir siga creciendo

Rotafono de RPP | José Ríos, padre de familia, indica que ha pasado por diversos tratamientos para reducir el tumor; sin embargo, un especialista de salud le dio como alternativa las pastillas Octreotide para tener avances en la lucha de este, pero hasta ahora no les son suministradas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
José hace un llamado a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati para que puedan gestionar las pastillas que le han recetado.

José hace un llamado a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati para que puedan gestionar las pastillas que le han recetado.

José Ríos Navarro se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati, debido a que es un paciente con un tumor residual en la hipófisis y necesita un medicamento para parar el crecimiento de este quiste que lo amenaza con volver.

Desde noviembre del 2025, el hombre de 37 años está a la espera del medicamento, luego de que un médico especialista le recomendó Octreotide en pastillas, pues los antiguos tratamientos a los que se sometió no habían funcionado.

“Lastimosamente y a pesar de que los doctores de EsSalud emitieron la receta, recientemente me enviaron un correo indicando que la junta de farmacéuticos del hospital de EsSalud no ha aceptado ni autorizado que se me entregue el Octreotide LAR (acetato 20 mg D/LIBERAC. LENTA) sin darme una justificación del porqué de la negativa, con lo cual se vulnera mi derecho como asegurado e incluso me perjudica en mi salud”, afirmó José Ríos. 

Te recomendamos
San Juan de Lurigancho: buscan a familiares de adulto mayor enfermo en estado de abandono

San Juan de Lurigancho: buscan a familiares de adulto mayor enfermo en estado de abandono

 Cusco: buscan a director de colegio que desapareció tras naufragio en el río Picha

Cusco: buscan a director de colegio que desapareció tras naufragio en el río Picha

¿Hace cuanto le operaron a José Ríos?

José Ríos fue operado de un tumor cerebral en octubre del 2024 para luego seguir controles a través de las tomografías, sin embargo, algunos resultados no salieron tan favorables debido a que observaron que el señor aún tenía un tumor residual.

“Aún tenía un tumor residual y la hormona de crecimiento aún se encontraba elevada. Es así que, el 31 de octubre de 2024, me practicaron un procedimiento llamado radiocirugía, con el fin de reducir su tamaño. Posteriormente, me realice exámenes de control, no obstante, cuando se pensó que todo estaba bien, la hormona de crecimiento nuevamente empezó a crecer, encontrándose fuera de sus rangos normales”, añadió.

José afirma que el caso ya denunció el caso ante Susalud. Asimismo, señaló que luego de recibió el correo de la negativa de parte de recibir las pastillas de parte del Comité Farmacológico, pidió las explicaciones del caso y le indicaron que los argumentos los escucharía luego de su cita con el endocrino; sin embargo, como el especialista está de vacaciones, la cita se daría recién en junio.

“Más tiempo pasa, peor es para mí, incluso tengo problemas de pérdida de memoria que según lo consultado a médicos en forma particular podrían ser efecto del incremento de la hormona de crecimiento y del tumor hipofisario residual”, afirmó José Ríos.

José hace un llamado a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati para que puedan gestionar las pastillas que le han recetado debido a que teme que el estado de salud empeore. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Hospital Rebagliati EsSalud operación tumor
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
La Victoria: colocan inyección a paciente de 89 años para tratamiento contra el cáncer

La Victoria: colocan inyección a paciente de 89 años para tratamiento contra el cáncer

 Ate: piden ayuda para buscar a niña desaparecida en el río Rímac tras accidente en San Mateo

Ate: piden ayuda para buscar a niña desaparecida en el río Rímac tras accidente en San Mateo

 Cajamarca: trasladan a paciente con insuficiencia cardíaca de Jaén al Hospital María Auxiliadora en Lima

Cajamarca: trasladan a paciente con insuficiencia cardíaca de Jaén al Hospital María Auxiliadora en Lima

 El Agustino: familiares piden drones para ubicar y rescatar cuerpo de joven que cayó al río Rímac

El Agustino: familiares piden drones para ubicar y rescatar cuerpo de joven que cayó al río Rímac
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot