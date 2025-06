Padre pide ayuda para conseguir tomografía para su hijo en el INSN de Breña

El padre de familia también indicó que su esposa e hijo fueron al Hospital de Emergencias Pediátricas, aquel viernes por la tarde, pero no pudieron atender al menor porque en ese momento no hubo un neurocirujano.



Edson Lázaro espera que las autoridades del Instituto Nacional del Niño y al Ministerio de Salud arreglen cuanto antes el tomográfo debido a que teme que el estado de salud de su hijo empeore. Además, asegura que costear ese examen de manera particular es muy difícil para él, pues no cuenta con los recursos económicos.