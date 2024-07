Padre pide ayuda para que su hijo militar con fractura en el fémur sea operado

La familia de Juan Ramos Gálvez está muy preocupada por su estado de salud luego de que el soldado se accidentara y sufriera una fractura de fémur en su base Cuartel Hoyos Rubio en el Rímac. El joven de 22 años fue internado el 12 de marzo en el Hospital Militar en el distrito limeño de Jesús María, pero aún no es operado. A través del Rotafono de RPP se brindaron todos los detalles.



Elmer Ramos Castañeda, padre del paciente, se encuentra indignado debido a que, según el señor, ellos no sabían nada del accidente de su hijo, sino que se enteran casi dos meses después del hecho, cuando la madre va a preguntar porque su hijo no retornaba a casa en sus días de descanso y se da con las sorpresa de que Juan Ramos estaba en el Hospital Militar.



“El accidente pasó ahí, se accidentó jugando pelota, me comunicaron, yo me enteré, después de dos meses porque yo fui a verlo a mi hijo porque no venía por mucho tiempo”, afirmó Esperanza Gálvez, madre de Juan Ramos.



Asimismo, Esperanza dijo que le han dado diversos presuntos motivos para no programar la operación de su hijo.



“La primera excusa que me dieron a mí, que por los materiales, que no llegaba, después que llegaron los materiales, me dijeron que el doctor estaba de viaje, y llegó el doctor de viaje, le programó para el 24 (junio), y luego me dijeron que se fue la luz, y ahora me dicen que la máquina se malogró para esterilizar los materiales”, afirmó Esperanza Gálvez.

Según la madre de familia, la próxima fecha de operación sería para la próxima semana, pero teme que se reprograme o que se pueda ver afectada la salud de su hijo.