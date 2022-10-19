menu
Servicios públicos

Padres denuncian que no pueden matricular a sus hijos por demoras en plataforma virtual del Minedu

Rotafono de RPP | Desde la madrugada de este 19 de enero, padres de familia estuvieron a la expectativa de la plataforma pero hasta ahora no pueden matricular a sus hijos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Las madres de familia esperan que la página pueda restablecerse cuanto antes debido a que temen que sus menores hijos se queden sin vacante.

Padres de familia se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su indignación tras tener problemas al poder matricular a sus hijos en sus instituciones educativas mediante la plataforma virtual Matrícula Digital del Ministerio de Educación. 

Desde la madrugada de este 19 de enero, padres de familia estuvieron a la expectativa de la plataforma, que permite matricular a estudiantes de manera virtual, con el fin de evitar colas largas tal como lo detalla en la nota de prensa del Ministerio. 

Sin embargo, este no fue el caso para Cristina Granda Pesantes, quien busca trasladar a sus hijas desde un colegio privado a la Institución Educativa 126 Javier Perez Cuellar. La señora intentó entrar a la plataforma en la medianoche y cuando logró ingresar para reservar la vacante, no figuraba el nombre del colegio público. 

Lo que la llevó a actualizar la página y de nuevo regresó a una fila de espera, en la que le indican que por lo menos tardará cuatro horas. 

Otro es el caso Patricia Vargas Benavides, quien se encuentra en la plataforma a la espera de que se le permita matricular a su hija en el Colegio Horacio Zeballos Gámez de Pamplona Baja, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

“Quisiera hacer una denuncia pública contra el MINEDU ¿cómo se le ocurre que va a mandar matrícula digital? Hoy empezó y la página no carga, esta super saturada”, afirmó Patricia.

Las madres de familia esperan que la página pueda restablecerse cuanto antes, debido a que temen que sus menores hijos se queden sin vacante y se demoren en iniciar el año escolar. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Ministerio del Interior colegio inicio de clases Rotafono Lima
