Padres denuncian que no pueden matricular a sus hijos por demoras en plataforma virtual del Minedu

Padres de familia se comunicaron con el Rotafono de RPP para expresar su indignación tras tener problemas al poder matricular a sus hijos en sus instituciones educativas mediante la plataforma virtual Matrícula Digital del Ministerio de Educación.



Desde la madrugada de este 19 de enero, padres de familia estuvieron a la expectativa de la plataforma, que permite matricular a estudiantes de manera virtual, con el fin de evitar colas largas tal como lo detalla en la nota de prensa del Ministerio.



Sin embargo, este no fue el caso para Cristina Granda Pesantes, quien busca trasladar a sus hijas desde un colegio privado a la Institución Educativa 126 Javier Perez Cuellar. La señora intentó entrar a la plataforma en la medianoche y cuando logró ingresar para reservar la vacante, no figuraba el nombre del colegio público.



Lo que la llevó a actualizar la página y de nuevo regresó a una fila de espera, en la que le indican que por lo menos tardará cuatro horas.