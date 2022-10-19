menu
Padres piden a EsSalud la activación de implante cloquear a niños con discapacidad auditiva

Rotafono de RPP | Pacientes de varias regiones se operaron en noviembre pasado en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, pero la clínica que se encarga de encender un dispositivo auditivo ha suspendido sus servicios debido a que EsSalud le deuda sus prestaciones médicas, denunciaron sus padres.
| | Laura Urbina Saldaña
Nelson Pérez hizo un llamado urgente a EsSalud para que regularicen los pagos y no se afecten los menores que recibieron el implante cloquear.

Nelson Pérez hizo un llamado urgente a EsSalud para que regularicen los pagos y no se afecten los menores que recibieron el implante cloquear.

Un grupo de padres de familia se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que, debido a una deuda que mantiene EsSalud con una clínica especializada, se ha paralizado la atención de los pacientes con discapacidad auditiva que recibieron un implante cloquear en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, en noviembre pasado.

Nelson Pérez, de la región Cajamarca, dijo que su hija fue operada en noviembre y el lunes 29 de diciembre recibió el procesador de audio para que lo coloquen externamente en el oído de su hija, pero la empresa Medical Audición Perú, clínica que debe activar el dispositivo, ha comunicado que se suspende la atención porque EsSalud le tiene una deuda económica.

Explicó que la falta de pago impide la activación de los procesadores de audio externos y el inicio de las terapias de rehabilitación auditiva y del habla.

“La clínica activa el procesador y da la rehabilitación o las terapias necesarias para que los niños que han recibido este implante vayan ganando audición y el habla progresivamente para que puedan hablar; sin embargo, nos hemos encontrado con la ingrata sorpresa de que se ha paralizado la atención”, precisó.

Nelson Pérez hizo un llamado urgente a las autoridades de EsSalud para que regularicen los pagos y no se afecten los menores que recibieron el implante cloquear.  

“Quisiéramos de una vez por todas empezar con esa terapia larga que es de casi 2 años para que mi hijita tenga la posibilidad de escuchar. No se puede hacer porque hay una deuda de EsSalud con Medical y eso nos preocupa porque no solamente somos nosotros de Cajamarca, hay del Cusco, de Ica y de varias partes del Perú”, expresó.

Solicitan que se regularice la atención 

Padres de pacientes con implantes cocleares enviaron una carta notarial al gerente de la Red Asistencial Almenara de EsSalud, Christian Miranda Orrillo, para que pague a la empresa Medical Audición Perú, ya que esta suspendió las terapias de rehabilitación auditiva por falta de pago de EsSalud, afectando a niños y adultos que ya fueron operados.

Ellos solicitan que se regularice la atención de forma inmediata el pago correspondiente a la empresa Medical Audición Perú S.A.C., a fin de garantizar la continuidad de las terapias ya programadas.

Que se disponga la programación inmediata de los pacientes implantados que, a la fecha, no han recibido ninguna terapia, pese a haber sido ya intervenidos quirúrgicamente.

Y que se emita una respuesta formal y por escrito indicando las medidas adoptadas para salvaguardar la continuidad del tratamiento integral de los pacientes implantados cocleares.

Niña de Cusco con discapacidad requiere atención 

Nashira Quiñones se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su hija de siete años, procedente de la región Cusco, no puede acceder a la activación de un implante coclear debido a que EsSalud tiene una deuda con la clínica Medical Audición.

La menor fue operada en noviembre pasado en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, pero la clínica ha informado que no van a realizar las terapias ni la activación del procesador de audio por la falta de pago. 

“EsSalud no terminó de pagar y por ese motivo no están activando el dispositivo de mi pequeña, de 7 años. Nosotras somos de Cusco y estamos solas en Lima, no tenemos familiares y estamos a la espera de que EsSalud pague, ya no tenemos fondos para poder seguir quedándonos aquí en la capital”, manifestó con preocupación. 

Sepa más:
Niños con discapacidad auditiva Menores con implante cloquear Rotafono Hospital Guillermo Almenara de EsSalud Cajamarca Cusco EsSalud
Texto bot