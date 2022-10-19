Padres piden a EsSalud la activación de implante cloquear a niños con discapacidad auditiva

Un grupo de padres de familia se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que, debido a una deuda que mantiene EsSalud con una clínica especializada, se ha paralizado la atención de los pacientes con discapacidad auditiva que recibieron un implante cloquear en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, en noviembre pasado.

Nelson Pérez, de la región Cajamarca, dijo que su hija fue operada en noviembre y el lunes 29 de diciembre recibió el procesador de audio para que lo coloquen externamente en el oído de su hija, pero la empresa Medical Audición Perú, clínica que debe activar el dispositivo, ha comunicado que se suspende la atención porque EsSalud le tiene una deuda económica.

Explicó que la falta de pago impide la activación de los procesadores de audio externos y el inicio de las terapias de rehabilitación auditiva y del habla.

“La clínica activa el procesador y da la rehabilitación o las terapias necesarias para que los niños que han recibido este implante vayan ganando audición y el habla progresivamente para que puedan hablar; sin embargo, nos hemos encontrado con la ingrata sorpresa de que se ha paralizado la atención”, precisó.

Nelson Pérez hizo un llamado urgente a las autoridades de EsSalud para que regularicen los pagos y no se afecten los menores que recibieron el implante cloquear.

“Quisiéramos de una vez por todas empezar con esa terapia larga que es de casi 2 años para que mi hijita tenga la posibilidad de escuchar. No se puede hacer porque hay una deuda de EsSalud con Medical y eso nos preocupa porque no solamente somos nosotros de Cajamarca, hay del Cusco, de Ica y de varias partes del Perú”, expresó.