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Paro: agricultores y productores de arroz bloquean carreteras en Chiclayo, Piura y Huánuco [VIDEO]

Rotafono de RPP | Productores arroceros realizan un paro agrario hasta nuevo aviso y bloquearon distintas vías en el norte del país a causa de bajo precio del arroz.
| | Victor Pacheco
Hay una larga fila de vehículos detenidos en la carretera Fernando Belaunde
Hay una larga fila de vehículos detenidos en la carretera Fernando Belaunde | Fuente: Rotafono

El norte del país se encuentra paralizado debido a que agricultores y productores de arroz realizan un paro por el bajo precio de este alimento. En modo de protesta, han bloqueado diferentes vías en las regiones de Lambayeque, Piura y Huánuco. Por tal motivo, hay bastantes personas varadas en las carreteras.

Varios conductores se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que decenas de vehículos están detenidos en distintas vías del norte de Perú. Algunas El paro agrario no tiene fecha de fin, pues es hasta nuevo aviso y ha desencadenado la venta de pasajes para viajar a múltiples destinos del país.

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Huánuco paralizado

Uno de los casos reportados llega desde Huánuco, ya que hay una gran congestión vehicular en la carretera Fernando Belaunde, a la altura del distrito José Crespo y Castillo. Los productores arroceros exigen que se declare en emergencia aquel departamento para que las autoridades atiendan este tema y den una solución.  

Otras personas han decidido bajar del carro en que se encontraban para seguir su camino, ya sea caminando o hasta hallar una vía libre y tomar un colectivo o taxi. Sin embargo, ellos indicaron que los precios de los pasajes o cobro de estos servicios particulares se han incrementado por el paro.

Mientras tanto, muchas personas no han podido llegar a su trabajo, a su casa o su destino en especial; algunos debían salir y otros volver, pero ninguno puede avanzar por el paro. La situación es desesperante, tanto para ellos, como para los propios agricultores que viven exclusivamente de producir arroz.

Suspenden venta de pasajes en Chiclayo tras bloqueo por paro de agricultores
Suspenden venta de pasajes en Chiclayo tras bloqueo por paro de agricultores | Fuente: Rotafono

Suspenden pasajes en Chiclayo

Las agencias de transporte interprovincial que cubren la ruta Chiclayo - Piura - Tumbes suspendieron la venta de pasajes indefinidamente a causa del bloqueo de vías en el norte del país. Karla Arévalo, una joven viajó junto a su madre desde Piura a Chiclayo porque tenía una cita médica, pero no puede regresar porque no encontró pasajes

La ciudadana comentó que los colectivos que operan informalmente cobran entre 50 soles y 80 soles para viajar a ciertos tramos. El problema es que deben caminar igualmente o hacer trasbordos para llegar a su destino final. Otros viajes suspendidos son a Tarapoto, Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca y Jaén.

Decenas de productores bloquean las carreteras en Piura
Decenas de productores bloquean las carreteras en Piura | Fuente: Rotafono

Protesta masiva en Piura

Más de 20 000 productores de arroz de Piura iniciaron hoy, lunes 25 de mayo un paro agrario con movilizaciones y bloqueos en vías estratégicas hasta Chiclayo. Los agricultores de Tumbes, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Cajamarca y Ucayali también protestan por el mismo tema.

El presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Macario Silva Vílchez dio a conocer que estas acciones se deben a la situación económica de estos pequeños y medianos productores arroceros. Y es que el valor del arroz no cubre los costos de producción debido a que los precios de los fertilizantes, combustibles, agua de riego y las deudas acumuladas han aumentado.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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