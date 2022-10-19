Paro: agricultores y productores de arroz bloquean carreteras en Chiclayo, Piura y Huánuco [VIDEO]

Huánuco paralizado

Uno de los casos reportados llega desde Huánuco, ya que hay una gran congestión vehicular en la carretera Fernando Belaunde, a la altura del distrito José Crespo y Castillo. Los productores arroceros exigen que se declare en emergencia aquel departamento para que las autoridades atiendan este tema y den una solución.

Otras personas han decidido bajar del carro en que se encontraban para seguir su camino, ya sea caminando o hasta hallar una vía libre y tomar un colectivo o taxi. Sin embargo, ellos indicaron que los precios de los pasajes o cobro de estos servicios particulares se han incrementado por el paro.

Mientras tanto, muchas personas no han podido llegar a su trabajo, a su casa o su destino en especial; algunos debían salir y otros volver, pero ninguno puede avanzar por el paro. La situación es desesperante, tanto para ellos, como para los propios agricultores que viven exclusivamente de producir arroz.