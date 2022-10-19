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Pasajera exigió retención de brevete de conductor que habría ocasionado cuádruple choque

Rotafono de RPP | Giovana Arrunátegui contó que se encontraba en la avenida General Felipe Salaverry cuando ocurrió el accidente. No solo ella, sino también los otros pasajeros resultaron gravemente heridos. El conductor, aparentemente, se encontraba estado de ebriedad.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Giovanna pide a las autoridades realizar una investigación exhaustiva.
Giovanna pide a las autoridades realizar una investigación exhaustiva.

Giovana Arrunátegui se comunicó con el Rotafono de RPP para exigir la retención del brevete de un conductor que habría ocasionado un cuádruple choque la noche del 25 de marzo en el distrito limeño de Jesús María.

La mujer contó que se encontraba en la avenida General Felipe Salaverry cuando ocurrió el accidente. No solo ella, sino también los otros pasajeros resultaron gravemente heridos. Fue diagnosticada con traumatismo intracraneal; es decir, una lesión en el tejido craneal.

“El miércoles 25 de marzo, a las 9:30 p. m., en la avenida Salaverry, Carlos Alberto Ponce Osorio, dueño de un auto Ford rojo, embistió el vehículo en el que me desplazaba y, a causa de ese impacto, se produjo un cuádruple choque. Este señor, en completo estado de ebriedad, intentó fugar en dos ocasiones; fue detenido, pero ya fue liberado, y en el documento que nos ha enviado la Fiscalía no figura el dosaje etílico”, afirmó Giovana Arrunátegui.

Giovana pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva, pues indica que no tiene información sobre el chofer y exige que se le retenga el brevete hasta que culminen las investigaciones.

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