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Pasajeros reportan retrasos de vuelos nacionales en el aeropuerto Jorge Chávez

Rotafono de RPP | La demora se registra hace tres horas en el principal terminal aéreo de Lima por una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves. Viajeros que se dirigen de la capital a Arequipa informan que ya se "solucionó la interferencia" y se alistan a cargar combustible para luego despegar.
| | Laura Urbina Saldaña
A las 2 de la tarde, a los pasajeros les informaron que la interferencia fue solucionada, que van a cargar combustible y luego van a despegar.
A las 2 de la tarde, a los pasajeros les informaron que la interferencia fue solucionada, que van a cargar combustible y luego van a despegar. | Fuente: Rotafono

A través del Rotafono de RPP, pasajeros informaron que hay demora de los vuelos nacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves. 

Verónica García informa que su hija debió salir de Lima a Arequipa a las 11:40 a.m. y hasta el momento están dentro del avión.

Otros usuarios reportaron que personal de las empresas aerolíneas les indicaron que no podían despegar por “interferencias” en el principal terminal aéreo del Perú. 

“Hay algo que está generando interferencias… Al parecer es un tema del aeropuerto, no es de la nave o de la compañía. Es el aeropuerto que tiene que solucionar las interferencias que se está generando”, fue el comunicado de un capitán de un avión que proporcionó a los pasajeros que esperan viajar de Lima a Arequipa esta mañana. 

En tanto, en la página web del aeropuerto internacional Jorge Chávez se observa que hay demora en el vuelo Lima-Arequipa, Lima-Puerto Maldonado y Lima-Cusco. 

Interferencia solucionada 

Los pasajeros informaron al Rotafono de RPP que la interferencia fue solucionada y que se ha dispuesto el abastecimiento de combustible del avión para después despegar a su destino. Esa fue la comunicación que recibieron del capitán de vuelo Lima-Arequipa. 

Respuesta del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

"Debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves, se vienen registrando demoras y eventuales cancelaciones en algunos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez", se informó. 

"Precisamos que esta situación no está relacionada con los sistemas ni con la infraestructura operativa del aeropuerto. Nos encontramos en permanente coordinación con las autoridades aeronáuticas y los operadores aéreos, realizando el seguimiento correspondiente a fin de mantener informados a nuestros pasajeros y pasajeras", precisó. 

"Recomendamos verificar el estado de su vuelo, directamente, con su aerolínea y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Seguiremos informando", acotó en un comunicado. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
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