Pasajeros reportan retrasos de vuelos nacionales en el aeropuerto Jorge Chávez

A través del Rotafono de RPP, pasajeros informaron que hay demora de los vuelos nacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves.

Verónica García informa que su hija debió salir de Lima a Arequipa a las 11:40 a.m. y hasta el momento están dentro del avión.

Otros usuarios reportaron que personal de las empresas aerolíneas les indicaron que no podían despegar por “interferencias” en el principal terminal aéreo del Perú.

“Hay algo que está generando interferencias… Al parecer es un tema del aeropuerto, no es de la nave o de la compañía. Es el aeropuerto que tiene que solucionar las interferencias que se está generando”, fue el comunicado de un capitán de un avión que proporcionó a los pasajeros que esperan viajar de Lima a Arequipa esta mañana.

En tanto, en la página web del aeropuerto internacional Jorge Chávez se observa que hay demora en el vuelo Lima-Arequipa, Lima-Puerto Maldonado y Lima-Cusco.