Personas se suman para donar sangre a menor con leucemia y madre llama a no detener la campaña

¿Por qué es tan urgente sumarse con esta donación?



Reina Quispe Gayozo es una madre de familia que está desesperadal por la vida de su hijo. El menor tiene leucemia y en febrero tuvo una recaída, de la cual no se recupera aún, por lo que aún sigue recibiendo tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

El niño de 11 años está hospitalizado desde hace cinco meses y recibe quimioterapias; además, será sometido a un trasplante de médula ósea. Sin embargo, no puede realizarse debido a la falta de 10 donantes de sangre y 9 unidades de plaquetas.