Personas se suman para donar sangre a menor con leucemia y madre llama a no detener la campaña

Aunque aún no termina la lucha de Reina y su hijo Josué Adriano Romero Quispe, nueve personas se contactaron con la señora.
Reina Quispe Gayozo se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su agradecimiento debido a que diversas personas se contactaron con ella, luego de que su pedido de donación de sangre para su hijo con leucemia se hiciera público.
Aunque aún no termina la lucha de la madre y su hijo Josué Adriano Romero Quispe, nueve personas se contactaron con Reina Quispe y una de ellas ya donó plaquetas; sin embargo, las otras no pudieron, porque, según contó, no recibían ya A+, pero esa disposición cambiaría en el transcurso de los días.
“Algunas personas por el tipo de sangre no han podido donarme, porque hoy me preguntaron sobre el banco de sangre y me dijeron que solo estaban recibiendo O positivo y negativo, ya que en stock tenían A+, pero otros días sí reciben “, afirmó la madre.
Reina Quispe Gayozo es una madre de familia que está desesperadal por la vida de su hijo. El menor tiene leucemia y en febrero tuvo una recaída, de la cual no se recupera aún, por lo que aún sigue recibiendo tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
El niño de 11 años está hospitalizado desde hace cinco meses y recibe quimioterapias; además, será sometido a un trasplante de médula ósea. Sin embargo, no puede realizarse debido a la falta de 10 donantes de sangre y 9 unidades de plaquetas.
