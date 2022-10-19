Peruanos residentes en Estados Unidos tuvieron inconvenientes para votar

A través del Rotafono de RPP, el peruano Jorge Quiroz informó que tuvo dificultades para emitir su voto el último domingo debido a que las mesas de sufragio no se instalaron en el local Canvas Event Venue, situado en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos,

Jorge explicó que los miembros de mesa no se presentaron ayer, pero hubo voluntarios que sí querían asumir la función, pero hoy cuando acudió al local de votación no hubo nadie.

"Hoy día (en la mañana) fui y el sitio estaba vacío, donde me encontré con varios peruanos", afirmó.

Comentó que hoy llamó al consulado peruano de Miami y Tampa para conocer dónde votar, pero no tuvo una respuesta. Sin embargo, al informarse que se habilitó un nuevo local pudo participar de los comicios.

Zenaida Alcalde, ciudadana peruana que reside en Estados Unidos, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que ayer en el mismo local no se instalaron tres mesas de votación y estuvieron esperando hasta el mediodía.

Sin embargo, dijo que personal de la ONPE se retiró a esa hora, pese a que se acercaron ciudadanos para ser voluntarios y ayudar a que habiliten las mesas.

No obstante, la señora Zenaida afirmó que hoy pudo ejercer su derecho a voto en el nuevo local que dispuso el Consulado en Florida, en Orlando.

New Jersey

Desde New Jersey, Estados Unidos, Rosa Díaz Vásquez informó que ayer su mesa de sufragio fue cerrada debido a que los miembros no se presentaron y tampoco hubo voluntarios para que se inicie el proceso electoral. Tras superar ese incidente, hoy si logró emitir su voto.