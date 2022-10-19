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Peruanos residentes en Estados Unidos tuvieron inconvenientes para votar

Rotafono de RPP | Connacionales reportaron que el domingo no efectuaron su voto debido al ausentismo de los miembros de mesa en las ciudades de Orlando y New Jersey, en Estados Unidos. Sin embargo, hoy sí pudieron hacerlo.
| | Laura Urbina Saldaña
Jorge Quiroz, ciudadano residente de Estados Unidos, informó que no pudo votar el domingo porque no se habilitaron las mesas de sufragio en Orlando.
Jorge Quiroz, ciudadano residente de Estados Unidos, informó que no pudo votar el domingo porque no se habilitaron las mesas de sufragio en Orlando. | Fuente: Rotafono

A través del Rotafono de RPP, el peruano Jorge Quiroz informó que tuvo dificultades para emitir su voto el último domingo debido a que las mesas de sufragio no se instalaron en el local Canvas Event Venue, situado en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos,

Jorge explicó que los miembros de mesa no se presentaron ayer, pero hubo voluntarios que sí querían asumir la función, pero hoy cuando acudió al local de votación no hubo nadie. 

"Hoy día (en la mañana) fui y el sitio estaba vacío, donde me encontré con varios peruanos", afirmó. 

Comentó que hoy llamó al consulado peruano de Miami y Tampa para conocer dónde votar, pero no tuvo una respuesta. Sin embargo, al informarse que se habilitó un nuevo local pudo participar de los comicios

Zenaida Alcalde, ciudadana peruana que reside en Estados Unidos, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que ayer en el mismo local no se instalaron tres mesas de votación y estuvieron esperando hasta el mediodía.

Sin embargo, dijo que personal de la ONPE se retiró a esa hora, pese a que se acercaron ciudadanos para ser voluntarios y ayudar a que habiliten las mesas.

No obstante, la señora Zenaida afirmó que hoy pudo ejercer su derecho a voto en el nuevo local que dispuso el Consulado en Florida, en Orlando. 

New Jersey 

Desde New Jersey, Estados Unidos, Rosa Díaz Vásquez informó que ayer su mesa de sufragio fue cerrada debido a que los miembros no se presentaron y tampoco hubo voluntarios para que se inicie el proceso electoral. Tras superar ese incidente, hoy si logró emitir su voto. 

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El Consulado General del Perú en Orlando informó que, "el Jurado Nacional de Elecciones, mediante comunicación oficial, ha dispuesto la prolongación del proceso electoral para aquellas mesas de sufragio que no hubieran sido instaladas el domingo 12 de abril de 2026, a fin de que estas puedan instalarse el lunes 13 de abril de 2026 hasta las 14:00 y emitir votos hasta las 18:00”. 

Además, convocó a los miembros de mesa y electores de las mesas no instaladas 086627, 086628 y 086642 a presentarse el lunes 13 de abril de 2026, a partir de las 7 a. m. para instalar las mesas hasta las 14:00 p. m. y emitir votos hasta las 18:00 p. m., en la siguiente dirección: 121 South Orange Ave., Suite 850N, Orlando, Florida 32801. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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Peruanos en Estados Unidos Elecciones 2026 Rotafono No se instalaron mesas de sufragio
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