Servicios públicos

Peruanos piden ayuda tras estar varados casi cinco días por bloqueos en la Paz

Rotafono de RPP | Los compatriotas hacen un llamado a la Cancillería del Perú para que pueda llegar la ayuda necesaria, pues se han quedado sin alimentos a raíz del bloque de carreteras en Bolivia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los turistas entre ellos, compatriotas, hacen un llamado a la Cancillería del Perú para que pueda llegar la ayuda necesaria.
Rodrigo Taboda se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda porque se encuentra varado en la localidad de Konani, distrito de de Sica Sica, en la provincia de Aroma (La Paz, Bolivia), debido al bloqueo de carretera organizado por pobladores que se mostraron en contra de la decisión del gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles.

Rodrigo Taboada es un ciudadano argentino, quien junto a su madre, de nacionalidad peruana, venía desde San Salvador de Jujuy, en Argentina,  y tenía planeado llegar hasta el Cusco. Pero su travesía se ha visto interrumpida desde el martes, 6 de enero, porque ambos se encuentran varados en la autovía La Paz- Oruro. 

“Estamos desabastecidos de agua y alimentos; por lo tanto, suplicamos ayuda, nuestro objetivo de hacer esta ruta fue solamente para hacer turismo. Venimos desde Jujuy haciendo turismo hasta llegar a Cusco, pero en el medio nos agarró este bloqueo”, indicó Taboada. 

Piden ayuda para que joven de 33 años con tumor cerebral sea trasladada al Hospital Mogrovejo

 La Victoria: piden trasladar a un hospital a adulta mayor que sufrió accidente | Ministerio de Salud

Katherine Medina Rondón, docente universitaria, está en el distrito de San Miguel, en La Paz, y también se encuentra varada desde el martes.  

“Ya no tenemos recursos para continuar con nuestra estancia en La Paz, solicitamos apoyo a la embajada peruana y a la Fuerza Aérea para que puedan transportarnos de La Paz a Desaguadero o Puno”, afirmó . 

Los turistas, entre ellos compatriotas,  hacen un llamado a la Cancillería del Perú para que pueda llegar la ayuda necesaria, pues se han quedado sin alimentos en la zona y no pueden conseguirlos porque los accesos están bloqueados. 

Sepa más:
protestas Bolivia La Paz Rotafono
