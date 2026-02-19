Piden ayuda para adulta mayor que necesita tomografía en el Hospital Guillermo Almenara

Julia Quique se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su tía Gregoria Quispe, quien se encuentra internada en el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, y necesita una tomografía de urgencia debido a que deben encontrar un diagnóstico luego de que la mujer de 77 años ingresó por emergencia por fiebres elevadas y dolores abdominales.



Desde hace 72 horas, Gregoria fue ingresada al Hospital Guillermo Almenara por presentar fuerte pigmentación de color amarillenta en los ojos y dolores en la vesícula. Al llegar por emergencia, los doctores realizaron diversos exámenes pero le indicaron que necesitaba una tomografía para poder seguir con el diagnóstico.



Sin embargo, cuando los familiares preguntaron por el examen, le indicaron que los equipos estaban malogrados. La única manera de hacerlo es particularmente pero Julia indica que el examen es muy caro.



"El hospital no cuenta dice con (tomógrafo), tomografía malogrado y le dicen a mi familiar que vaya a la calle a pagar. Esta prueba es importante ¿Cómo es posible que un aparato tan esencial para los pacientes este malogrado?", afirmó Julia Quique.



Julia pide a las autoridades de EsSalud que puedan ayudarlos cuanto antes debido a que temen que la salud de la adulta mayor empeore.