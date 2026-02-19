menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Piden ayuda para adulta mayor que necesita tomografía en el Hospital Guillermo Almenara

Desde hace 72 horas, Gregoria fue ingresada al Hospital Guillermo Almenara por presentar fuerte pigmentación de color amarillenta en los ojos y dolores en la vesícula.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Julia pide a las autoridades de EsSalud que puedan ayudarlos cuanto antes debido a que temen que la salud de la adulta mayor empeore.

Julia pide a las autoridades de EsSalud que puedan ayudarlos cuanto antes debido a que temen que la salud de la adulta mayor empeore.

Julia Quique se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su tía Gregoria Quispe, quien se encuentra internada en el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, y necesita una tomografía de urgencia debido a que deben encontrar un diagnóstico luego de que la mujer de 77 años ingresó por emergencia por fiebres elevadas y dolores abdominales. 

Desde hace 72 horas, Gregoria fue ingresada al Hospital Guillermo Almenara por presentar fuerte pigmentación de color amarillenta en los ojos y dolores en la vesícula. Al llegar por emergencia, los doctores realizaron diversos exámenes pero le indicaron que necesitaba una tomografía para poder seguir con el diagnóstico.

Sin embargo, cuando los familiares preguntaron por el examen, le indicaron que los equipos estaban malogrados. La única manera de hacerlo es particularmente pero Julia indica que el examen es muy caro. 

"El hospital no cuenta dice con (tomógrafo), tomografía malogrado y le dicen a mi familiar que vaya a la calle a pagar. Esta prueba es importante ¿Cómo es posible que un aparato tan esencial para los pacientes este malogrado?", afirmó Julia Quique. 

Julia pide a las autoridades de EsSalud que puedan ayudarlos cuanto antes debido a que temen que la salud de la adulta mayor empeore.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Hospital Guillermo Almenara EsSalud Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Apurímac: joven de 27 años con derrame cerebral necesita conseguir materiales para operación

Apurímac: joven de 27 años con derrame cerebral necesita conseguir materiales para operación

 Lince: reparan tubería de agua que generó aniego durante un mes en la avenida José Gálvez

Lince: reparan tubería de agua que generó aniego durante un mes en la avenida José Gálvez

 La Victoria: con protesta padres familia piden vacantes para sus hijos

La Victoria: con protesta padres familia piden vacantes para sus hijos

 Ate: profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros

Ate: profesores toman colegio Nuestra Señora de la Merced para evitar que municipio derrumbe muros
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot