Piden ayuda para que adulto mayor con discapacidad física se realice examen en el Hospital Sabogal

María Candela hace un llamado a las autoridades de salud para que le puedan brindar cuanto antes a su padre la atención requerida.
María Candela se comunicó con el Rotafono de RPP a fin de solicitar ayuda para su padre, Raul Antenor Candela Sánchez, quien necesita realizarse un examen en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, ubicado en el Callao.
Según cuenta María Candela, su padre tenía programado para este viernes un examen llamado angioplastía, que consiste en la introducción de un catéter por la zona indica por el especialista. Pero cuando el señor acudió al hospital, los especialistas le indicaron que no había cama para atenderlo.
“Me dice nuevamente la Asistenta Social que, lamentablemente, le indican los doctores que no hay cama, pero en todo caso consulte en medicina interna y ahora no hay ningún médico que me pueda atender”, afirmó María Candela.
María cuenta que, enero pasado, su padre fue internado en el Hospital I Octavio Mongrut Muñoz porque tiene insuficiencia arterial de ambos miembros inferiores y, debido a una fuerte infección, le amputaron la pierna izquierda.
María Candela hace un llamado a las autoridades de salud para que atiendan con celeridad a su padre, porque temen que la pierna derecha esté en peligro también.
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