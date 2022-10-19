menu
Piden ayuda para adulto mayor que espera desde hace ocho meses ser operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | Teófilo Norabuena se operó el año pasado de cataratas en el ojo izquierdo y necesita ahora la intervención en el otro ojo, para poder vencer el mal que lo aqueja.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
José Moncada hace un llamado a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati para que puedan atender cuanto antes a su tío.

José Moncada se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su tío, Teófilo Norabuena (73), que espera desde hace ocho meses una cita en oftalmología para que lo operen por cataratas en el ojo derecho, en el Hospital Edgardo Rebagliati.

El 24 de mayo del año pasado, Teófilo fue operado por cataratas en el ojo izquierdo. Según José, luego de esa operación, el especialista le indicó al adulto mayor que debía sacar otra cita para poder iniciar con el trámite de operación de cataratas en el ojo derecho.

“Sí, Teófilo fue operado el 24 de mayo del año pasado; y hasta ahora seguimos esperando cita para qué le programen la operación del otro ojo (derecho). Ya se cumplirá un año en mayo y no nos llaman. Vamos al módulo del hospital y, como hoy, nos dicen lo mismo: que no hay programación y que estamos en lista de espera”, afirmó José Moncada. 

José Moncada hace un llamado a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati para que puedan atender cuanto antes a su tío, pues indican que Teófilo tiene grandes dificultades para ver. 

José Moncada hace un llamado a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati para que puedan atender cuanto antes a su tío, pues indican que Teófilo tiene grandes dificultades para ver.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

EsSalud Rebagliati Rotafono RPP
