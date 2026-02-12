menu
Servicios públicos

Piden ayuda para conseguir cita en cardiología para adulta mayor en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | Desde hace dos semanas, Luis de Los Heros intenta obtener una cita en cardiología para que su madre pueda realizarse el electrocardiograma, pero hasta el momento no lo consigue. Este proceso es necesario para que la mujer sea operada.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El mayor temor de Luis es que mientras espera esta cita para oftalmología, las demás puedan vencerse.

Luis Guillermo de Los Heros se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo en la gestión de una cita médica para su madre, Blanca Estrella Fabián de los Heros, quien necesita continuar su tratamiento en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

La paciente padece cataratas avanzadas en el ojo izquierdo y requiere intervención quirúrgica. Fue referida en abril del año pasado desde el Hospital Alcántara al Hospital Edgardo Rebagliati, donde inició sus exámenes prequirúrgicos. Sin embargo, en diciembre le informaron que debía realizarse una microscopía especular, una prueba oftalmológica no invasiva que toma imágenes de alta resolución de la capa interna de la córnea, para poder continuar con el proceso.

Ante la demora en la programación del examen, la familia decidió realizarlo de manera particular, asumiendo un costo de 3 500 soles, con el objetivo de agilizar la cirugía. No obstante, en enero, durante una nueva consulta oftalmológica, el especialista indicó que el electrocardiograma presentado había vencido y debía repetirse.

Desde hace dos semanas, Luis de Los Heros intenta obtener una cita en cardiología para que su madre pueda realizarse el electrocardiograma, pero hasta el momento no lo consigue. Su principal preocupación es que, mientras espera esta nueva cita, otros exámenes prequirúrgicos también puedan vencer, retrasando aún más la operación.

Por ello, hace un llamado a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati para que puedan brindarle a su madre, con la mayor prontitud posible, la cita en la especialidad de cardiología y así continuar con el proceso quirúrgico.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Hospital Edgardo Rebagliati Rotafono cardiología
