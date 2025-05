Piden ayuda para conseguir cita en Oftalmología para adulto mayor que fue operado por cataratas

Rita Alicia Cárdenas Medina se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermano Julio Cárdenas Medina quien se encuentra mal de la vista y necesita retomar su tratamiento en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Jesús María.



El pasado 15 de diciembre, el señor de 69 años fue operado por cataratas en su ojo derecho en el Hospital Edgardo Rebagliati. Luego de ello, tuvo sus citas para hacer control sobre la mejora de su vida. Sin embargo, la última que tenía el pasado 13 de enero del presente año no se pudo concretar porque le indicaron que la doctora a cargo había tenido un problema de salud.



“Le dijeron que lo iban a llamar para la programación de una nueva cita, han pasado varios meses y no lo hacen. Señores, somos de Ica, he llamado insistentemente y no tenemos respuesta”, afirmó Rita Cardenas.