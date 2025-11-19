Piden ayuda para hospitalizar en el INEN a paciente con leucemia de Tumbes

Eva Ávila se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la hospitalización en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) de su esposo Paul Franklin Ramos Barrientos, de 48 años, natural de Tumbes, quien ha sido diagnosticado con leucemia linfática aguda desde el año pasado.

Eva comentó que, durante las consultas externas, el personal de salud comunicó que su esposo Paul necesita urgentemente ser internado para que le realicen un nuevo tratamiento de quimioterapias más potente y puedan hacerle su trasplante de médula; sin embargo, no hay camas disponibles.

La señora Eva clama ayuda a los funcionarios del INEN para puedan internar a su esposo, ya que el paciente se encuentra mal, le duele el cuerpo y el pecho, tiene fiebre, no puede caminar y no quiere alimentarse. Él ya tiene un donador, pero no pueden operarlo hasta que se pueda estabilizar.

“Por favor, ya no sé qué hacer mi esposo cada vez se está debilitando y ya no puede caminar. Él ya tiene donador solo falta la cama para poderle bajar su enfermedad a cero y hacerle su transplante de médula”, expresó con angustia.

En octubre de este año, el Hospital Regional de Tumbes solicitó la referencia al INEN para que el señor Paul Ramos siga sus controles debido a la falta del tratamiento especializado.

Cada 20 días, el padre de familia de tres hijos tiene sus controles en el INEN y la familia debe viajar de Tumbes a Lima. Paul y su pareja hacen denodados esfuerzos económicos para trasladarse al establecimiento de salud, ya que ambos no pueden trabajar debido a la enfermedad.