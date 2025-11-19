menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Piden ayuda para hospitalizar en el INEN a paciente con leucemia de Tumbes

Rotafono de RPP | Paul Franklin Ramos Barrientos, padre familia de tres hijos, necesita quimioterapias con urgencia y un trasplante de médula, informó su esposa Eva Ávila.
| | Laura Urbina Saldaña
Paul Ramos Barrientos, de 48 años, natural de Tumbes, ha sido diagnosticado con leucemia linfática aguda desde el año pasado.

Paul Ramos Barrientos, de 48 años, natural de Tumbes, ha sido diagnosticado con leucemia linfática aguda desde el año pasado. | Fuente: Rotafono

Eva Ávila se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la hospitalización en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) de su esposo Paul Franklin Ramos Barrientos, de 48 años, natural de Tumbes, quien ha sido diagnosticado con leucemia linfática aguda desde el año pasado.  

Eva comentó que, durante las consultas externas, el personal de salud comunicó que su esposo Paul necesita urgentemente ser internado para que le realicen un nuevo tratamiento de quimioterapias más potente y puedan hacerle su trasplante de médula; sin embargo, no hay camas disponibles.

La señora Eva clama ayuda a los funcionarios del INEN para puedan internar a su esposo, ya que el paciente se encuentra mal, le duele el cuerpo y el pecho, tiene fiebre, no puede caminar y no quiere alimentarse. Él ya tiene un donador, pero no pueden operarlo hasta que se pueda estabilizar.

“Por favor, ya no sé qué hacer mi esposo cada vez se está debilitando y ya no puede caminar. Él ya tiene donador solo falta la cama para poderle bajar su enfermedad a cero y hacerle su transplante de médula”, expresó con angustia.

En octubre de este año, el Hospital Regional de Tumbes solicitó la referencia al INEN para que el señor Paul Ramos siga sus controles debido a la falta del tratamiento especializado.

Cada 20 días, el padre de familia de tres hijos tiene sus controles en el INEN y la familia debe viajar de Tumbes a Lima. Paul y su pareja hacen denodados esfuerzos económicos para trasladarse al establecimiento de salud, ya que ambos no pueden trabajar debido a la enfermedad. 

Te recomendamos
Villa María El Triunfo: buscan a escolar que desapareció tras chatear con sospechoso

Villa María El Triunfo: buscan a escolar que desapareció tras chatear con sospechoso

 Chorrillos: familiares piden ayuda para encontrar a joven de 18 años que escapó de su casa

Chorrillos: familiares piden ayuda para encontrar a joven de 18 años que escapó de su casa

Atienden a paciente 

Tras la difusión del caso, el INEN informó que el paciente ha recibido medicamentos y es atendido por el personal de salud en el área de Emergencia, donde pasará la noche a fin de monitorear su estado de salud. 

Además, se ha dispuesto que se le brinde la atención que necesita, en tanto, se realizan las gestiones para habilitar una cama, dado que por el momento no hay disponibilidad de camas.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.


Sepa más:
Paciente con leucemia INEN Rotafono Tumbes Quimioterapias Trasplante de médula
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Hospital Almenara: adulta de 70 años con cuatro aneurismas pide ayuda para que la operen

Hospital Almenara: adulta de 70 años con cuatro aneurismas pide ayuda para que la operen

 San Martín de Porres: paciente con TBC en los ganglios recibe tratamiento tras pedido de ayuda

San Martín de Porres: paciente con TBC en los ganglios recibe tratamiento tras pedido de ayuda

 Lurín: piden cama UCI para padre de siete hijos que sufrió infarto

Lurín: piden cama UCI para padre de siete hijos que sufrió infarto

 Chorrillos: vecinos reportan basura acumulada desde hace más de dos meses

Chorrillos: vecinos reportan basura acumulada desde hace más de dos meses
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot