Piden ayuda para mujer de 82 años que necesita una tomografía en la vista tras ser operada en el Hospital Sabogal

Estas molestias quedaron a pesar de que Graciela fue operada de la vista el pasado 28 enero. En su control postoperatorio le indicaron que la máculo no estaba funcionando bien y debían sacar el examen cuando antes.



“El 28 fue operada del ojo derecho y el día 29 la citan para su control post operatorio y ella entra con un cuadro de presión ocular y es ahí que comienzan a decirle que la mácula funcionaba un poco mal y necesitan una tomografía, y en abril le extienden la solicitud. Hemos ido muchas veces y la respuesta es la misma, que esperemos”, afirmó Graciela.



Graciela afirma que ha intentado hacerlo por su propia cuenta y correr con el gasto, en un centro privado, pero le han indicado que no se puede.



La hija de la adulta mayor espera que las autoridades del Hospital Sabogal puedan tomarle la tomografía a su madre cuanto antes, debido a que temen que la baja visión se agrave y la presión ocular pueda empeorar el diagnóstico de su mamá.