Piden ayuda para mujer de 82 años que necesita una tomografía en la vista tras ser operada en el Hospital Sabogal

Graciela afirma que ella ha intentado hacerlo por su propia cuenta y correr con el gasto, en un centro privado, pero le han indicado que no se puede.
Graciela Guanilo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Maria Graciela Guanilo Suero, quien fue operada de la vista derecha; sin embargo, la señora necesita una tomografía a la mácula en el Hospital Sabogal.
Desde el último 8 de abril, la señora de 82 años, está esperando por un examen de tomografía a la mácula y esto aún no se ha dado, según cuenta Graciela. Ella indica que le han informado que el tomógrafo está malogrado; sin embargo, dice que le ofrecieron hacerle el examen en una clínica particular pero que tenían que esperar la llamada.
Estas molestias quedaron a pesar de que Graciela fue operada de la vista el pasado 28 enero. En su control postoperatorio le indicaron que la máculo no estaba funcionando bien y debían sacar el examen cuando antes.
“El 28 fue operada del ojo derecho y el día 29 la citan para su control post operatorio y ella entra con un cuadro de presión ocular y es ahí que comienzan a decirle que la mácula funcionaba un poco mal y necesitan una tomografía, y en abril le extienden la solicitud. Hemos ido muchas veces y la respuesta es la misma, que esperemos”, afirmó Graciela.
Graciela afirma que ha intentado hacerlo por su propia cuenta y correr con el gasto, en un centro privado, pero le han indicado que no se puede.
La hija de la adulta mayor espera que las autoridades del Hospital Sabogal puedan tomarle la tomografía a su madre cuanto antes, debido a que temen que la baja visión se agrave y la presión ocular pueda empeorar el diagnóstico de su mamá.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.