menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Piden ayuda para mujer de 82 años que necesita una tomografía en la vista tras ser operada en el Hospital Sabogal

Rotafono de RPP | Desde el pasado 8 de abril, la mujer de 82 años espera por un examen de tomografía y esto aún no se ha dado, según cuenta su hija.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Graciela afirma que ella ha intentado hacerlo por su propia cuenta y correr con el gasto, en un centro privado, pero le han indicado que no se puede.

Graciela afirma que ella ha intentado hacerlo por su propia cuenta y correr con el gasto, en un centro privado, pero le han indicado que no se puede.

Graciela Guanilo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Maria Graciela  Guanilo Suero, quien fue operada de la vista derecha; sin embargo, la señora necesita una tomografía a la mácula en el Hospital Sabogal.

Desde el último 8 de abril, la señora de 82 años, está esperando por un examen de tomografía a la mácula y esto aún no se ha dado, según cuenta Graciela. Ella indica que le han informado que el tomógrafo está malogrado; sin embargo, dice que le ofrecieron hacerle el examen en una clínica particular pero que tenían que esperar la llamada. 

Te recomendamos
Cusco: madre busca joven de 24 años que desapareció tras salir de su casa

Cusco: madre busca joven de 24 años que desapareció tras salir de su casa

 Hospital Hipólito Unanue atiende a paciente que pedía que retiren catéter

Hospital Hipólito Unanue atiende a paciente que pedía que retiren catéter

Estas molestias quedaron a pesar de que Graciela fue operada de la vista el pasado 28 enero. En su control postoperatorio le indicaron que la máculo no estaba funcionando bien y debían sacar el examen cuando antes. 

“El 28 fue operada del ojo derecho y el día 29 la citan para su control post operatorio y ella entra con un cuadro de presión ocular y es ahí que comienzan a decirle que la mácula funcionaba un poco mal y necesitan una tomografía, y en abril le extienden la solicitud.  Hemos ido muchas veces y la respuesta es la misma, que esperemos”, afirmó Graciela. 

Graciela afirma que ha intentado hacerlo por su propia cuenta y correr con el gasto, en un centro privado, pero le han indicado que no se puede. 

La hija de la adulta mayor espera que las autoridades del Hospital Sabogal puedan tomarle la tomografía a su madre cuanto antes, debido a que temen que la baja visión se agrave y la presión ocular pueda empeorar el diagnóstico de su mamá.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
hospital negligencia Rotafono Lima Callao
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Hospital Hipólito Unanue atiende a paciente que pedía que retiren catéter

Hospital Hipólito Unanue atiende a paciente que pedía que retiren catéter

 Madre espera desde hace cinco meses por un examen de tomografía en el Hospital Sabogal

Madre espera desde hace cinco meses por un examen de tomografía en el Hospital Sabogal

 San Juan de Miraflores: conductores advierten fierro sobresalido en bypass Ciudad de Dios

San Juan de Miraflores: conductores advierten fierro sobresalido en bypass Ciudad de Dios

 Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot