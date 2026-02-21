Piden ayuda para que adulta mayor con catarata complicada y glaucoma pueda realizarse examen

Manuel Huertas se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su esposa, Carmen Rosa Salazar Ramírez, quien padece cataratas complicadas y glaucoma, y necesita con urgencia un examen en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María.

Según Manuel, su esposa ha presentado gran dificultad para ver y movilizarse desde noviembre del año pasado. Carmen Rosa, de 77 años, fue atendida en el Policlínico Pablo Bermúdez, donde la oftalmóloga que la atendió ordenó una referencia para el Hospital III Suárez Angamos, para que le realicen el procedimiento de iridotomía, una intervención láser rápida que crea un pequeño orificio en el borde del iris para mejorar el drenaje del humor acuoso.

Sin embargo, cuando acudió al Hospital Suárez, le indicaron que la referirían al Hospital Edgardo Rebagliati para que pueda realizarse el examen. Pero grande fue su sorpresa cuando, al llegar a este último centro médico, le informaron que las máquinas para realizar el examen estaban averiadas.

“La señora está asegurada, y me dicen que la máquina para realizar el procedimiento de iridotomía láser está malograda. La refirieron del Policlínico Pablo Bermúdez hacia Angamos, en Miraflores, y luego me indicaron que debía solicitar una referencia al Hospital Rebagliati, que es el mejor, pero también está malogrado”, afirmó Manuel Huertas.

Manuel Huertas hace un llamado a las autoridades para que brinden el examen a su esposa lo más pronto posible, o que lo realicen en otro centro médico donde su seguro pueda cubrir el costo, ya que Carmen Rosa presenta grandes dificultades para movilizarse sola.