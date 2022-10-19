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Lima: piden ayuda para que adulta mayor de 75 años sea referida al Hospital Almenara de EsSalud

Rotafono de RPP | Edgar Godoy dijo que su madre Bertha espera desde octubre de 2024 por un examen en el Hospital Guillermo Almenara, en Lima, para que descarten si presenta un bloqueo auriculoventricular en el corazón.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Soledad necesita descartar con este diagnóstico si tiene un bloqueo auriculoventricular en el corazón.

Soledad necesita descartar con este diagnóstico si tiene un bloqueo auriculoventricular en el corazón.

Edgar Martín Godoy Alayo se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Bertha Soledad Alayo Tarazona, quien necesita realizarse un procedimiento médico en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

Según Edgar, su madre espera desde octubre de 2024 por este examen, llamado MAPA Holter, el cual registra las cifras de tensión arterial de forma continua durante un período de tiempo determinado. Bertha Soledad necesita, mediante este procedimiento, descartar si presenta un bloqueo auriculoventricular en el corazón.

“Este es un examen que espera desde octubre de 2024. Durante todo este tiempo, su salud se ha ido deteriorando, al punto que el pasado 18 de marzo la cardióloga le indicó que no debe realizar ningún tipo de esfuerzo para evitar agitarse”, afirma Edgar Godoy.

Edgar Martín Godoy Alayo hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan atender el caso de su madre, pues teme que su salud empeore con el transcurso de los días, ya que ya no puede realizar sus actividades diarias con normalidad.

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