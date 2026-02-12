Piden ayuda para que adulta mayor de 80 años pueda ser operada en el Hospital Nacional Dos de Mayo

Según la hija de la paciente, a Rosa ya le han realizado todos los exámenes pero solo estarían esperando que un cardiólogo pase a revisar los resultados y puedan ordenar la fecha de operación.



“Solo que la operen, ya le sacaron todos los exámenes, a la espera de que el cardiólogo se digne a subir y lea sus exámenes y pase a cirugía, ella ha bajado mucho de peso en el hospital”, contó Katerin al Rotafono.



Katerin hace un llamado a las autoridades del Hospital Dos de Mayo para que puedan cuanto antes revisar los resultados de exámenes médicos que le hicieron a su madre porque indican que la adulta mayor ya ha perdido peso y temen que se pueda contagiar con una bacteria intrahospitalaria .