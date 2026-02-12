Piden ayuda para que adulta mayor de 80 años pueda ser operada en el Hospital Nacional Dos de Mayo

Katerin hace un llamado a las autoridades del Hospital Dos de Mayo para que puedan operar cuanto antes a su madre.
Katerin Carolina Herrera Payan se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Rosa Amalia Payan Tenorio, de 70 años, quien necesita una operación en el Hospital Dos de Mayo, del Ministerio de Salud, ubicado en el Cercado de Lima, por presentar cálculos en la vesícula.
El pasado 18 de enero, Rosa Amalia ingresó por emergencia por un cólico biliar al Hospital Dos de Mayo, donde le ordenaron diversos estudios que Rosa tuvo que pagar porque no encontró los insumos en el hospital Dos de Mayo.
“Le dieron la orden para una Colangioresonancia que fue realizada en dicho hospital, exámenes de marcadores tumorales, que lo asumimos nosotros, así como otros insumos que nos ha costado cerca de 1500 soles”, afirmó Katerin.
Según la hija de la paciente, a Rosa ya le han realizado todos los exámenes pero solo estarían esperando que un cardiólogo pase a revisar los resultados y puedan ordenar la fecha de operación.
“Solo que la operen, ya le sacaron todos los exámenes, a la espera de que el cardiólogo se digne a subir y lea sus exámenes y pase a cirugía, ella ha bajado mucho de peso en el hospital”, contó Katerin al Rotafono.
Katerin hace un llamado a las autoridades del Hospital Dos de Mayo para que puedan cuanto antes revisar los resultados de exámenes médicos que le hicieron a su madre porque indican que la adulta mayor ya ha perdido peso y temen que se pueda contagiar con una bacteria intrahospitalaria .
