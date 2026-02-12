menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Piden ayuda para que adulta mayor de 80 años pueda ser operada en el Hospital Nacional Dos de Mayo

Rotafono de RPP | Según Katerin, su madre ya tendría todos los exámenes prequirúrgicos para ser operada y solo necesita que un doctor emita la orden.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Katerin hace un llamado a las autoridades del Hospital Dos de Mayo para que puedan operar cuanto antes a su madre.

Katerin hace un llamado a las autoridades del Hospital Dos de Mayo para que puedan operar cuanto antes a su madre.

Katerin Carolina Herrera Payan se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre Rosa Amalia Payan Tenorio, de 70 años, quien necesita una operación en el Hospital Dos de Mayo, del Ministerio de Salud, ubicado en el Cercado de Lima, por presentar cálculos en la vesícula.

El pasado 18 de enero, Rosa Amalia ingresó por emergencia por un cólico biliar al Hospital Dos de Mayo, donde le ordenaron diversos estudios que Rosa tuvo que pagar porque no encontró los insumos en el hospital Dos de Mayo. 

“Le dieron la orden para una Colangioresonancia que fue realizada en dicho hospital, exámenes de marcadores tumorales, que lo asumimos nosotros, así como otros insumos que nos ha costado cerca de 1500 soles”, afirmó Katerin.

Te recomendamos
Mujer con insuficiencia renal consiguió centro de diálisis en San Martín de Porres

Mujer con insuficiencia renal consiguió centro de diálisis en San Martín de Porres

 Buena noticia: entregan insulina a paciente diabética tras pedido de ayuda

Buena noticia: entregan insulina a paciente diabética tras pedido de ayuda

Según la hija de la paciente, a Rosa ya le han realizado todos los exámenes pero solo estarían esperando que un cardiólogo pase a revisar los resultados y puedan ordenar la fecha de operación. 

“Solo que la operen, ya le sacaron todos los exámenes, a la espera de que el cardiólogo se digne a subir y lea sus exámenes y pase a cirugía, ella ha bajado mucho de peso en el hospital”, contó Katerin al Rotafono.

Katerin hace un llamado a las autoridades del Hospital Dos de Mayo para que puedan cuanto antes revisar los resultados de exámenes médicos que le hicieron a su madre porque indican que la adulta mayor ya ha perdido peso y temen que se pueda contagiar con una bacteria intrahospitalaria . 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
SIS paciente Hospital Nacional Dos de Mayo Rotafono RPP
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Piden ayuda para conseguir cita en cardiología para adulta mayor en el Hospital Edgardo Rebagliati

Piden ayuda para conseguir cita en cardiología para adulta mayor en el Hospital Edgardo Rebagliati

 Mujer con insuficiencia renal consiguió centro de diálisis en San Martín de Porres

Mujer con insuficiencia renal consiguió centro de diálisis en San Martín de Porres

 Buena noticia: entregan insulina a paciente diabética tras pedido de ayuda

Buena noticia: entregan insulina a paciente diabética tras pedido de ayuda

 Lambayeque: paciente con cáncer de mama pide ampolla para seguir con su quimioterapia

Lambayeque: paciente con cáncer de mama pide ampolla para seguir con su quimioterapia
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot