Adulta mayor necesita con urgencia resonancia magnética en el Hospital Guillermo Kaelin

El problema, según Edith, es que en el hospital no brindan el servicio de la resonancia magnética y le señalaron que se lo podía hacer de manera particular. Asimismo, Edith cuenta que para sacar a su madre del hospital y hacerle este examen, tendrían que firmar el alta voluntaria e incluso contratar una ambulancia para que traslade a la señora, siendo ella asegurada.



La hija de la paciente se encuentra preocupada porque su madre está recibiendo morfina para el dolor, lo que teme que su estado de salud se agrave. No entiende, el motivo de que si la señora es asegurada, tendría que conseguir los exámenes de forma particular e incluso reclama el hecho que el hospital no puede faciltarle las ambulancia para el traslado de ida y vuelta al centro particular.



Edith Liliana Vargas espera que las autoridades del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, puedan brindarle una solución debido a que se trata de una asegurada adulta mayor y que las caídas a su edad, pueden ser más riesgosas.